В БГУ разработали учебное пособие нового поколения по истории

Он состоит из шести разделов, которые соответствуют историческим периодам от четвертого века до нашего времени: формирование первых союзов племен, Полоцкое и Туровское княжества, а также ВКЛ.

Степан Темушев, профессор кафедры истории России исторического факультета БГУ:

Это учебное пособие самодостаточное и содержит в себе, само собой, содержание картографическое, но, кроме этого, методический аппарат, причем в полной мере. Разнообразнейшие задания и теоретического характера, и практического. Я постарался использовать и инновационные методы обучения, в том числе активные методы, включающие работу непосредственно с картографической нашей наглядностью и работа с историческими картинами, историческими визуальными источниками (у нас миниатюры летописные присутствуют), работа с документами, историческими источниками тоже картографического характера. Все крутится вокруг именно исторических карт.