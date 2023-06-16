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В БГУ разработали учебное пособие нового поколения по истории

16 июня 2023 07:30
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Новости Беларуси. Истоки белорусской государственности и инновационный метод обучения. Учебное пособие нового поколения – «Атлас белорусской государственности» – разработали в БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУ разработали учебное пособие нового поколения по истории-1

Он состоит из шести разделов, которые соответствуют историческим периодам от четвертого века до нашего времени: формирование первых союзов племен, Полоцкое и Туровское княжества, а также ВКЛ.

В БГУ разработали учебное пособие нового поколения по истории-4

Степан Темушев, профессор кафедры истории России исторического факультета БГУ:
Это учебное пособие самодостаточное и содержит в себе, само собой, содержание картографическое, но, кроме этого, методический аппарат, причем в полной мере. Разнообразнейшие задания и теоретического характера, и практического. Я постарался использовать и инновационные методы обучения, в том числе активные методы, включающие работу непосредственно с картографической нашей наглядностью и работа с историческими картинами, историческими визуальными источниками (у нас миниатюры летописные присутствуют), работа с документами, историческими источниками тоже картографического характера. Все крутится вокруг именно исторических карт.

В БГУ разработали учебное пособие нового поколения по истории-7

Электронная версия учебного пособия апробируется в нескольких вузах страны. Также ведется работа над изданием печатного варианта, который планируют внедрить в образовательный процесс уже в следующем учебном году. Историческая память – одно из условий суверенитета и независимости.

# Государственная политика в области образования # общество # Фотофакт

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