Слоним и Жировичи. Какие достопримечательности этих городов стоит посетить?

Новости Беларуси. Беларусь – удивительная страна красивых городов, уютных деревень и добрых людей. Страна озер и лесов, болот и замков. Страна со славной историей и ярким настоящим, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Катя:

Мы продолжаем путешествие по Гродненской области. Честно скажем – все больше в нее влюбляемся. Сейчас понимаем, почему именно Гродно лидировало в нашем опросе, когда мы определяли место для нашего медового месяца.

Катя:

Всем привет, сегодня мы делаем опрос, какой город Беларуси является самым интересным, красивым. Здравствуйте. Как вы считаете, какой город Беларуси является самым интересным, красивым, куда стоит поехать в первую очередь?

Наверное, Гродно. Прежде всего туда. Столько всего интересного сохранилось от истории, столько исторических зданий, которые действительно можно посмотреть. Не каждый город может похвастаться таким количеством действительно интересных мест.

– Я думаю, что самый уютный, старинный белорусский город – это Гродно. Он мне очень нравится.

– Что вас больше всего в нем впечатлило?

– Там очень хорошо гулять, очень приятно по улицам ходить. Старые улицы, узкие, ощущения, что попадаешь в старую Беларусь.

Однозначно это Гродно. Очень атмосферный, классный город с хорошей энергетикой, много молодежи и тусовочных мест.

Я считаю, что это Гродно. Как минимум потому, что я здесь родилась. У нас богатая история, очень атмосферный город. Я думаю, что каждому жителю Беларуси стоит здесь побывать.

Паша:

А еще понимаем, что успели соскучиться по самому Гродно. Не исключено, что мы сделаем его финальным городом нашего медового месяца. Катя:

Да, хочется посмотреть все, тем более что сейчас мы знаем о гродненском регионе значительно больше и, я думаю, увидим Гродно другими глазами. Паша:

Составим план на сегодня и завтра. В планах Слоним и Жировичи.

Катя:

Из мостов до Слонима недалеко – 70 км. Дорога хоть и не очень широкая, но хорошая. Мы надеемся, наш «кирпичик» домчит до Слонима нас без проблем. Правда, как говорится, доверяй, но проверяй. Мы решили устроить профилактический техосмотр нашей лошадке, благо, всевозможных станций по пути предостаточно. В Мостах, Волковыске, Щучине проблем с ними нет. Путешествовать по Беларуси на машине возможно, приятно и удобно. «Вообще не ожидали». Чему удивилась белорусская пара, приехав посмотреть Слоним – читайте здесь. Большая синагога в Слониме

Она построена в 1642 году в историческом центре города, в системе его оборонительных сооружений. Памятник барочной архитектуры. После Второй мировой войны использовалась в качестве склада, затем – как торговое помещение. Включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Является частной собственностью, находится на реставрации.

Катя:

В Синагогу мы не зашли, жаль, конечно, но она сейчас в ожидании реставрации и обнесена большим забором. Хотя и в таком виде очень впечатляет. А вы знали, в честь кого назван Огинский канал? Не в честь автора знаменитого полонеза (ответ здесь). Спасо-Преображенский Собор

Он является кафедральным собором Новогрудской и Слонимской епархий. Построен на месте костела каноников латеранских, который был разрушен в XIX веке. Храм был возведен в начале XXI века. Костел Бернардинок Полное название – костел Безгрешного Зачатия Наисвятейшей Девы Марии. Возведен между 1664-1670 годами в формах архитектуры барокко. В головной части высится монументальная ярусная башня, напоминающая замковую.

Внешне скромный храм внутри отличается богатой пластикой. Художественную ценность ему придают семь алтарей, амвон и исповедальня, мастерски исполненные в стиле рококо.

Катя:

Ну что, это у нас женский монастырь, тебе сюда нельзя. Ты остаешься здесь. Усадьба Пусловских «Альбертин» Является памятником усадебно-парковой архитектуры. Комплекс построен в первой половине XIX века в стиле позднего классицизма и первоначально состоял из трех дворцов: зимнего, праздничного и летнего, который до наших дней не сохранился.

Катя:

И, конечно, нам очень захотелось оказаться в Жировичах. Это очень особое место в Беларуси, находится совсем рядом со Слонимом. Мне кажется, каждый должен там побывать. Паша:

Мы покажем совсем немного, в такие места нужно приходить самому. Успенский Жировичский монастырь

Это мужской ставропигиальный монастырь Белорусской православной церкви, расположенный в деревне Жировичи. Один из главных центров белорусского православия и крупнейший в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. Возник на месте, где, согласно преданию, в 1470 году (по другим данным в 1490 году) 20 мая была явлена Жировицкая икона Божией Матери.

В XVII-XVIII веках стал духовным и административным центром белорусско-литовских униатов. В 1839 году был возвращен православной церкви. В комплекс монастыря входят пять храмов и примыкающие постройки. Из-под Успенского собора бьет целебный источник, возникший, по преданию, при обнаружении иконы.