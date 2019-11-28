Сломать стереотипы. Вопросы гендерного равенства обсудили на международном форуме женщин в Гродно

Новости Беларуси. К 2020 году в Беларуси разработают новый национальный план по обеспечению гендерного равенства. Его положения обсудили на третьем международном форуме женщин-лидеров в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране создаются условия для совмещения женщинами работы и воспитания детей. В конце января 2020 года вступят в силу новые нормы Трудового кодекса. Будет предусмотрен отпуск по уходу за ребёнком на 14 дней для отцов в течение 6 месяцев после рождения малыша.

В стране внедряют и механизм дистанционной работы, чтобы за декретный период женщина не теряла квалификацию и могла удалённо обучаться или работать.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

На домашнюю работу, воспитание детей, на уход за пожилыми близкими женщина тратит в два раза больше времени, чем мужчина. Создать те условия, чтобы женщина не в ущерб семье, не в ущерб работе, а только с повышением, с удовлетворением делала то, на что она нацелена и что она хочет получить от жизни.

Айла ван Хеель, и.о. руководителя отдела Демократического управления и гендерных вопрос БДИПЧ ОБСЕ:

Важно, чтобы все – и правительство, и местные власти, и сфера образования и обязательно средства массовой информации – работали над тем, чтобы сломать существующие стереотипы, над тем, чтобы благодаря более широкому участию женщин, наше общество процветало.