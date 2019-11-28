«В 2020 году мы оба эти вопроса закроем». Глава Советского района о ситуации с домами на Широкой и Богдановича

На сайте Советского района г. Минска самые часто задаваемые вопросы вынесены в отдельные вкладки. В частности, вопрос, который касается ситуации дома на улице Широкой. Как такие темы глава района держит на контроле, он рассказал в программе «Большой город» .

Юрий Трущенко, глава Советского района г. Минска:

Данные вопросы затрагивает достаточно большое количество жителей. В частности, по Широкой – более 200 человек, а по долгостроям, которые в районе улица Богдановича и Некрасова – более 600 человек. Поэтому для того, чтобы не отвечать с завидной регулярностью на 600 писем + 200 – уже 800 ответов надо постоянно готовить, мы стараемся все типовые вопросы, которые по двум этим объектам задаются, сразу размещать на интернет-портале. И люди уже видят, что этот вопрос был задан, соответственно, им нет необходимости задавать тот или иной вопрос.

Именно эти два вопроса достаточно резонансные, потому что там неординарные ситуации, из которых с помощью именно систем органов госуправления и была найдены выходы из сложившейся ситуации. И сейчас и по Широкой, 3, и по долгостроям в районе Некрасова-Богдановича проходят строительные работы. По Богдановича-Некрасова объявлен тендер по капитальному ремонту и по улице Широкая, 3. В 2020 году (максимум что-то останется на 2021-й) мы оба эти вопроса закроем и уберем эти две вкладки со страницы сайта администрации.