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Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты

28 ноября 2019 08:30
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Новости Беларуси. Минск и Москва сверили правовые ориентиры. В белорусской столице прошло заседание объединенной коллегии министерств юстиции Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты-1

Эксперты обсудили развитие сотрудничества ведомств, подходы к альтернативному урегулированию споров, а также подвели итоги мониторинга вопросов принудительного исполнения, взаимодействия органов ЗАГС и оказания юридической помощи.

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты-4

По итогу принято решение к 2020 году внести дополнения в соглашение о взимании алиментов. Важно, что при подписании совместных документов стороны учитывают особенности национальных правовых систем.

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты-7

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты-9

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
На сегодняшний день мы выявили проблему неоднозначного применения как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь соглашения о признании актов гражданского состояния другого государства. Есть вопросы у правоприменителей, требуется или не требуется проставление апостиля.

Александр Коновалов, министр юстиции России:
Конечно, есть отдельные специфические элементы, которые должны быть также изучены с точки зрения их значимости, с точки зрения влияния этих подходов на общую практику гражданского правоприменения. Но пока, на первый взгляд, это не выглядит драматичным и как-либо угрожающим национальным правовым системам, национальным юрисдикциям, практикам национальных высших судов дальнейшее сближение этих подходов. В целом они одинаковы.

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты-12

Как отметили эксперты, формирование единого правового пространства один из этапов общей стратегии интеграции, сейчас из 31 дорожной карты согласовано около 20. 

Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты-15

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Мы видим, что и работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета дает очевидные результаты. Значительное число дорожных карт уже сегодня согласовано. Мы видим, что белорусская сторона предложила удачную формулу «Две страны – одна экономика». Понятно, что это глобальная задача. Она потребует серьезных шагов.

Очередное заседание минюстов двух стран состоится в мае 2020 года на юбилейном, 20-м, международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

# Союзное государство # общество # Олег Слижевский # Александр Коновалов # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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