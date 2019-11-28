Дмитрий Мезенцев: Работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета даёт очевидные результаты

Новости Беларуси. Минск и Москва сверили правовые ориентиры. В белорусской столице прошло заседание объединенной коллегии министерств юстиции Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты обсудили развитие сотрудничества ведомств, подходы к альтернативному урегулированию споров, а также подвели итоги мониторинга вопросов принудительного исполнения, взаимодействия органов ЗАГС и оказания юридической помощи.

По итогу принято решение к 2020 году внести дополнения в соглашение о взимании алиментов. Важно, что при подписании совместных документов стороны учитывают особенности национальных правовых систем.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси: На сегодняшний день мы выявили проблему неоднозначного применения как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь соглашения о признании актов гражданского состояния другого государства. Есть вопросы у правоприменителей, требуется или не требуется проставление апостиля.

Александр Коновалов, министр юстиции России: Конечно, есть отдельные специфические элементы, которые должны быть также изучены с точки зрения их значимости, с точки зрения влияния этих подходов на общую практику гражданского правоприменения. Но пока, на первый взгляд, это не выглядит драматичным и как-либо угрожающим национальным правовым системам, национальным юрисдикциям, практикам национальных высших судов дальнейшее сближение этих подходов. В целом они одинаковы.

Как отметили эксперты, формирование единого правового пространства – один из этапов общей стратегии интеграции, сейчас из 31 дорожной карты согласовано около 20.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Мы видим, что и работа премьер-министров в рамках их встреч на протяжении всего лета дает очевидные результаты. Значительное число дорожных карт уже сегодня согласовано. Мы видим, что белорусская сторона предложила удачную формулу «Две страны – одна экономика». Понятно, что это глобальная задача. Она потребует серьезных шагов.

Очередное заседание минюстов двух стран состоится в мае 2020 года на юбилейном, 20-м, международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.