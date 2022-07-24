Сломался комбайн, и механизатор передал послание на «Гомсельмаш»

Новости Беларуси. Рабочий день механизатора любого хозяйства страны в разгар уборочной начинается одинаково. В 4 часа утра, после планового осмотра, техника выезжает в поля, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Как проходит день комбайнера? За сельхозтехнику сел корреспондент СТВ. Читать здесь. Пользуясь случаем, местные механизаторы решили передать пожелания гомельским конструкторам, чтобы впредь белорус немцу не уступал.

Геннадий Янский, механизатор хозяйства «Родина Якуба Коласа»:

Он попроще других аналогов комбайнов, но есть свои нюансы и в нем. В прошлом сезоне лопнуло верхнее решето. И был случай, что сломало грохот. Металл сыроват немножко, не выдерживает той нагрузки, которая ложится на этот комбайн. Ну и подшипники, тяги разные отрываются, блоки разбиваются.

Если кто-то считает, что уход из Беларуси и России западных производителей сельхозтехники ударит по качеству «Гомсельмаша», мол, и так купят, то переживать не стоит. Сегодня конкуренция на внутреннем рынке ЕАЭС запредельная, поэтому запросам клиентов и дальше будут соответствовать, о чем говорят цифры продаж.