«Я доволен результатом». Импортные культуры заменили на белорусские, и стало ещё лучше
Новости Беларуси. Рабочий день механизатора любого хозяйства страны в разгар уборочной начинается одинаково. В 4 часа утра, после планового осмотра, техника выезжает в поля, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Как проходит день комбайнера? За сельхозтехнику сел корреспондент СТВ. Читать здесь.
И в сельском хозяйстве ставку сделали на всестороннее импортозамещение, все-таки продовольственная безопасность страны – вопрос приоритетной важности. Возьмем, к примеру, удобрения. В «Родине Якуба Коласа» азот, фосфор и калий – отечественные. Своего рода гарант хорошей почвы для селективных маневров. Гречка – продукт ажиотажный, а иногда даже панический. С недавних пор она здесь тоже своя. В 2023 году урожай обещает быть в разы больше предыдущего.
Юрий Тарасевич, директор хозяйства «Родина Якуба Коласа»:
Я доволен результатом, потому что урожайность здесь формируется неплохая. Они наклевываются сейчас, будут расти. И будем сдавать на Слуцкий КХП. Он будет форсовать. И будет поступать на прилавки Республики Беларусь.
Но это только малая часть. Из более чем четырех тысяч своих сельхозугодий, 900 – за кукурузой.
Константин Герцев, корреспондент:
Кукуруза – царица полей. После событий февраля этого года и введенных санкций, украинскую селекцию заменили на белорусскую. Как признаются аграрии, сначала с недоверием отнеслись к ивацевичским семенам. Но уже сейчас результат с лихвой превзошел все ожидания – высота стебля в районе двух метров.
Юрий Тарасевич:
В кукурузе самое главное – початок. Чем больше початок, тем она более питательная и даст больше энергии скоту для производства молока.
Президент Лукашенко неоднократно заострял внимание: в наших реалиях любая потеря зерна сопоставима экономической диверсии. В «Родине Якуба Коласа» месседж главы государства услышан.
Юрий Тарасевич:
Мы сделали метки, убирают где-то два с половиной километра в час. Бригадир стоит с утра до вечера, проверяет волоки за каждым комбайном. Поэтому в плане потерь мы относимся очень строго. То, что мы вырастили, мы не должны потерять. Во-первых, лишаем заработной платы. Ну и они под особым контролем.
Сломался комбайн, и механизатор передал послание на «Гомсельмаш».