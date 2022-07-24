«Я доволен результатом». Импортные культуры заменили на белорусские, и стало ещё лучше

Как проходит день комбайнера? За сельхозтехнику сел корреспондент СТВ. Читать здесь .

Новости Беларуси. Рабочий день механизатора любого хозяйства страны в разгар уборочной начинается одинаково. В 4 часа утра, после планового осмотра, техника выезжает в поля, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

И в сельском хозяйстве ставку сделали на всестороннее импортозамещение, все-таки продовольственная безопасность страны – вопрос приоритетной важности. Возьмем, к примеру, удобрения. В «Родине Якуба Коласа» азот, фосфор и калий – отечественные. Своего рода гарант хорошей почвы для селективных маневров. Гречка – продукт ажиотажный, а иногда даже панический. С недавних пор она здесь тоже своя. В 2023 году урожай обещает быть в разы больше предыдущего.

Юрий Тарасевич, директор хозяйства «Родина Якуба Коласа»:

Я доволен результатом, потому что урожайность здесь формируется неплохая. Они наклевываются сейчас, будут расти. И будем сдавать на Слуцкий КХП. Он будет форсовать. И будет поступать на прилавки Республики Беларусь.

Но это только малая часть. Из более чем четырех тысяч своих сельхозугодий, 900 – за кукурузой.