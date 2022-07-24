Как проходит день комбайнера? За сельхозтехнику сел корреспондент СТВ

Новости Беларуси. Рабочий день механизатора любого хозяйства страны в разгар уборочной начинается одинаково. В 4 часа утра, после планового осмотра, техника выезжает в поля, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Герцев решил придать ускорение уборке и на день погрузился в этот процесс с головой.

Наша съемочная группа по приезде на мехдвор в районе семи практически никого не застала, только изредка проезжающие тракторы напоминали, что мы в «Родине Якуба Коласа». На день мы поступили в распоряжение механизатора-тысячника Геннадия Янского. Уже третий час он вместе со своим 22-летним породистым немцем убирал травянистые корма.

Геннадий Янский, механизатор хозяйства «Родина Якуба Коласа»:

С 15 лет я пошел помощником к отцу на комбайн. С 15 лет! Сейчас мне 35 лет, 25 лет, считай, участвовал в уборочной. 10 лет помощник, 10 лет уже комбайном сам управлял. Тяжело это. Работаешь с 3 утра и до 11 вечера, не останавливаясь, – это тяжело. И когда ты физически и морально истощенный на нет приходишь домой – это тяжело. Не будет хозяйства – не будет людям чего покушать дома. А из-за рубежа много не навозишься. «Я доволен результатом». Импортные культуры заменили на белорусские и стало еще лучше. Читать здесь.

Ближе к полудню у нас в копилке уже 120 тонн травянистых кормов, поэтому уборка уборкой, но обед по расписанию. На кухне хозяйства рабочий день начинается в 6 часов утра. Небольшая бригада поваров должна успеть накормить более полусотни человек. При этом надо помнить, что отказать в добавке – дурной тон. Ежедневно за три часа грузовик с провизией объезжает восемь точек с итоговым пробегом в 70 километров. Сегодня у нас в меню: рассольник, каша рисовая со шницелем, салат, хлеб и фирменный морс.

Работа в кабине комбайна, даже с кондиционером, в тридцатиградусную жару переносится в разы тяжелее, поэтому внимание здоровью механизаторов сейчас повышенное. Регулярный выезд медиков в поля – дело уже привычное: стандартный осмотр, измерение давления и очередная проверка алкотестером.

Геннадий Янский:

Сейчас дисциплина, как и в любой организации. С утра приходишь перед тем, как путевку получить, и проходишь алкотестер. Не пройдешь алкотестер – ты на работу не пойдешь.

Юрий Тарасевич, директор хозяйства «Родина Якуба Коласа»:

Только хороших людей я удерживаю. Я стараюсь по-человечески к каждому человеку относиться. Если ко мне приходят, надо закодировать – мы везем за свои деньги кодируем. Даем шанс.

Далее мы приступили к уборке ярового ячменя, но, как известно, первый блин – комом. Не успели мы намолотить три тонны, как порвался ремень на выгрузке зерна. Для отечественного комбайна GS-12 это уже 11-я уборочная. Возраст почтенный, поэтому срочный ремонт в поле – дело привычное. Благо машина к этому приспособлена. Пользуясь случаем, местные механизаторы решили передать пожелания гомельским конструкторам, чтобы впредь белорус немцу не уступал. Сломался комбайн, и механизатор передал послание на «Гомсельмаш».