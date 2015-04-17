Слет волонтеров в Бресте: в рамках акции «Цветы Великой Победы» к вечному огню возложены яблоневые ветки

Новости Беларуси. Трехчасовой марафон добрых дел. На слет волонтеров в Брест съехались более 300 добровольцев из всех уголков региона. Старт благотворительным мероприятиям дали на земле Брестской Крепости.

К вечному огню в рамках республиканской акции «Цветы Великой Победы» участники слета возложили яблоневые ветки.

Только в Брестском регионе сегодня бескорыстно помогают тем, кто в этом нуждается, более 1000 человек. 17 апреля лучшие из лучших организуют благотворительные акции сразу по нескольким направлениям.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ»:

Добрые дела, которые проводит наше общественное объединение, уже не требуют какой-то рекламы. Ребята помогают ветеранам, благоустраивают воинские захоронения, работают с территориальными центрами социального обслуживания, оказывают помощь детям с ограниченными способностями.

В рядах «добрых» сердец не только взрослые участники. В Брестской области волонтерской деятельностью занимаются почти три тысячи «тимуровцев».

Завершится слет «круглым» столом, за которым участники не только подведут итоги сегодняшнего дня, но и обсудят новые идеи, как сделать мир вокруг себя лучше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.