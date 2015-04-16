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Директор предприятия «Гордорстрой» отчитался о ходе строительства развязки на улице Филимонова и проспекта Независимости

16 апреля 2015 18:19
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Новости Беларуси. Второй этап строительства развязки на улице Филимонова и проспекта Независимости начнётся в мае. О ходе работ 16 апреля отчитался директор предприятия «Гордорстрой» Михаил Глушаков. Сейчас на объекте трудятся около ста человек. Уже уложена телефонная канализация, закуплена необходимая кабельная продукция, а со дня на день начнутся работы по бурению опор непосредственно самого путепровода.

Напомним, ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 января 2017 года. В результате строительства развязки  улица Филимонова опустится на пять с половиной метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Автодороги Беларуси # Михаил Глушаков

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