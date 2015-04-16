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Младшую сестру герцогини Кейт Миддлтон раскритиковали за «содействие жестокому китобойному промыслу»

16 апреля 2015 19:11
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Новости Великобритании. 31-летняя светская львица и журналистка Пиппа Миддлтон, подверглась критике со стороны организации по защите животных. Младшая сестра герцогини Кетрин Миддлтон разместила статью о путешествии в Норвегию, во время которого она попробовала блюдо из мяса кита.

Младшую сестру герцогини Кейт Миддлтон раскритиковали за «содействие жестокому китобойному промыслу»-1

Пиппа Миддлтон:
Мы обедали карпаччо из копченого кита. По вкусу оно схоже с лососем, но выглядит как карпаччо из оленя.

Младшую сестру герцогини Кейт Миддлтон раскритиковали за «содействие жестокому китобойному промыслу»-4

Представители движения Whale And Dolphin Conservation (WDC), выступающие за сохранение популяции китов и дельфинов, заявили, что "этот поступок очень разочаровывает".

Ванесса Уильямс-Грей, представитель WDC:
Это действительно неприятная новость, особенно если учитывать тот факт, что супруг ее сестры, принц Уильям, выступает против браконьерства и преступлений против дикой природы. Коммерческий китобойный промысел запрещен, ведь не существует гуманных способов убийства. В прошлом сезоне, 731 кит был жестоко убит норвежскими китобоями. Возможно, Пиппе во время ее путешествия следовало посмотреть на китов вживую. Может тогда бы она подумала дважды, прежде чем поддерживать такой жестокий промысел.

Младшую сестру герцогини Кейт Миддлтон раскритиковали за «содействие жестокому китобойному промыслу»-7

Норвежская организация по защите прав животных NOAH также выступила против поступка Пиппы Миддлтон.

Сири Мартинсен, глава NOAH:

Будучи знаменитостью, Пиппа несет особую ответственность за свои поступки. Она не должна поддерживать жестокость по отношению к животным. Это печально, что Пиппа не подумала о последствиях.

Спрос на мясо кита в Норвегии упал за последние годы, однако наравне с Исландией, там продолжают ловить сотни китов ежегодно.

Младшую сестру герцогини Кейт Миддлтон раскритиковали за «содействие жестокому китобойному промыслу»-10

# общество # Фотофакт # Животные # Принц Уильям и Кейт Миддлтон # Пиппа Миддлтон

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