23 дня до Великой Победы: 16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция

Новости Беларуси. 23 дня до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. 16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция. На борьбу с врагом были брошены войска 1-го и 2-го Белорусского фронтов. Тройку победителей замкнули бойцы 1-го Украинского, которые в составе советской армии будут сражаться с немецкими оккупантами до самой Победы.

А Беларусь постепенно возвращается к мирной жизни. Образуются новые колхозы и вовсю идут полевые работы. О том, как сложилась жизнь после войны и о страшных событиях тех лет, сегодня вспоминает Людмила Алексеевна, дочь ветерана пережившего блокаду Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Горбачева:

После Ленинграда был Минск. Они находились на товарной станции, налетели бомбардировщики. В это время на товарной станции находился состав с военнопленными немцами. Они перебили охрану, вырвались и стали забрасывать артиллеристов камнями. На помощь бросились машинисты паровозов, железнодорожники. Такой вот бой на камнях образовался. И вот под этим градом камней они сбили три бомбардировщика.