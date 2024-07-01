На ВДНХ открылась экспозиция, посвящённая Дню Независимости Беларуси

Торжества по случаю Дня Независимости Беларуси начались сегодня, 1 июля, в России. В канун 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Москве возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтить память павших в Александровский сад пришли дипломаты, политики, представители интеграционных структур, ветераны и белорусская диаспора. Венок в цветах национального флага лег к Вечному огню в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, а это каждый третий белорус. Участники церемонии возложили цветы и к памятным знакам, установленным в честь города-героя Минска и Брестской крепости.

Д митрий К рутой, глава А дминистрации П резидента Б еларуси: Два наших президента, подписывая на трехлетний период основные направления нашей союзной интеграции, особо выделили вот этот блок. Это связано с нашей датой, 80 лет освобождения Беларуси, это связано с юбилейной датой следующего года, Днем Победы. Поэтому наша задача – все это развивать, приумножать и обязательно вовлекать молодежь.

Один из проектов, нацеленных на молодежь, – новая экспозиция «Освобождение Беларуси», которая сегодня открылась на ВДНХ. Концепция выставки выстроена так, что каждый посетитель пройдет через все шесть белорусских областей, от Бреста до Минска, и узнает, как освобождали страну.

К слову, в экспозиции представлены уникальные экспонаты: «Присяга красного партизана», самодельная медаль «За храбрость», сумочка разведчицы Елены Мазаник, в которой она пронесла мину для уничтожения Вильгельма Кубе, и многие другие.