Прямой эфир

На ВДНХ открылась экспозиция, посвящённая Дню Независимости Беларуси

01 июля 2024 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Торжества по случаю Дня Независимости Беларуси начались сегодня, 1 июля, в России. В канун 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Москве возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ВДНХ открылась экспозиция, посвящённая Дню Независимости Беларуси-1

Почтить память павших в Александровский сад пришли дипломаты, политики, представители интеграционных структур, ветераны и белорусская диаспора. Венок в цветах национального флага лег к Вечному огню в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, а это каждый третий белорус. Участники церемонии возложили цветы и к памятным знакам, установленным в честь города-героя Минска и Брестской крепости.

На ВДНХ открылась экспозиция, посвящённая Дню Независимости Беларуси-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Два наших президента, подписывая на трехлетний период основные направления нашей союзной интеграции, особо выделили вот этот блок. Это связано с нашей датой, 80 лет освобождения Беларуси, это связано с юбилейной датой следующего года, Днем Победы. Поэтому наша задача – все это развивать, приумножать и обязательно вовлекать молодежь.

На ВДНХ открылась экспозиция, посвящённая Дню Независимости Беларуси-7

Один из проектов, нацеленных на молодежь, – новая экспозиция «Освобождение Беларуси», которая сегодня открылась на ВДНХ. Концепция выставки выстроена так, что каждый посетитель пройдет через все шесть белорусских областей, от Бреста до Минска, и узнает, как освобождали страну.

К слову, в экспозиции представлены уникальные экспонаты: «Присяга красного партизана», самодельная медаль «За храбрость», сумочка разведчицы Елены Мазаник, в которой она пронесла мину для уничтожения Вильгельма Кубе, и многие другие.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Крутой

Другие новости рубрики

Все новости
Как появился цикл мультфильмов «Мемориальные комплексы Беларуси»? Рассказала художник «Беларусьфильма»
01 июля 2024 12:57

Как появился цикл мультфильмов «Мемориальные комплексы Беларуси»? Рассказала художник «Беларусьфильма»

Елфимов: с 9 мая по 3 июля наш календарь пересыпан судьбоносными датами, будто блеском с ордена Победы
01 июля 2024 12:37

Елфимов: с 9 мая по 3 июля наш календарь пересыпан судьбоносными датами, будто блеском с ордена Победы

Обновлённое здание областной ГАИ открыли в Гомеле
01 июля 2024 11:39

Обновлённое здание областной ГАИ открыли в Гомеле