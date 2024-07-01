Как появился цикл мультфильмов «Мемориальные комплексы Беларуси»? Рассказала художник «Беларусьфильма»

Национальная премьера. Накануне выходных на суд зрителей представили цикл анимационных фильмов «Мемориальные комплексы Беларуси». Картина, в которой соединились анимации и документальное кино, состоит из пяти фильмов о мемориальных комплексах Беларуси, увиденных глазами детей войны и сегодняшних мальчишек и девчонок.

Инга Седова, художник студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильма»:

Проект был приурочен к 80-летию Победы Беларуси. Я думаю, что этот проект в принципе задуман уже давно и, так как события происходят стремительно, то сейчас самое время заняться этим проектом. Сценарий написал Константин Андрюшечкин, который в принципе был сам и режиссером одного из фильмов. Это был его дебют. Я думаю, что он удался.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Фильм состоит из пяти частей. Чем отличаются части между собой? В какой из частей задействованы вы больше всего? Расскажите, пожалуйста.