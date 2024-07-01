Как появился цикл мультфильмов «Мемориальные комплексы Беларуси»? Рассказала художник «Беларусьфильма»
Национальная премьера. Накануне выходных на суд зрителей представили цикл анимационных фильмов «Мемориальные комплексы Беларуси». Картина, в которой соединились анимации и документальное кино, состоит из пяти фильмов о мемориальных комплексах Беларуси, увиденных глазами детей войны и сегодняшних мальчишек и девчонок.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Инга Седова, художник студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильма».
Александр Меженный, ведущий:
Расскажите, что послужило поводом появления цикла?
Инга Седова, художник студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильма»:
Проект был приурочен к 80-летию Победы Беларуси. Я думаю, что этот проект в принципе задуман уже давно и, так как события происходят стремительно, то сейчас самое время заняться этим проектом. Сценарий написал Константин Андрюшечкин, который в принципе был сам и режиссером одного из фильмов. Это был его дебют. Я думаю, что он удался.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Фильм состоит из пяти частей. Чем отличаются части между собой? В какой из частей задействованы вы больше всего? Расскажите, пожалуйста.
Инга Седова:
Альманах состоит из пяти фильмов. Каждый фильм – 10 минут. Этого достаточно, чтобы раскрыть тему памятников и мемориалов. И самое интересное – это то, что каждый фильм сделан в разной технике. Была перекладка, рисованная, была анимация и эклер. Эклер – это очень интересная рисованная техника. Рисованная, когда снимают настоящих актеров живых и потом все это переводят на бумагу или в компьютере, художник потом обводит все это. То есть получаются рисованные персонажи, но они выглядят как настоящие люди. Это очень интересная, необычная техника.
Рисованная анимация. Константин Андрюшечкин сделал фильм, который называется «Несбывшиеся мечты». Это рисованная анимация. Я работала у него художником, у нас была очень хорошая группа. Я думаю, что дебют удался. Все получилось очень хорошо.
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