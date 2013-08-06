Новости Беларуси. В режиме онлайн. Следить за чистотой своего подъезда минчане теперь смогут в Интернете. Графики уборки с фотографиями разместят на сайтах жилищно-эксплуатационных организаций, и любой пользователь сможет оценить качество их выполнения.

Если жильцы захотят, чтобы подъезд мыли чаще, нужно обратиться в ЖЭС за оказанием дополнительной платной бытовой услуги. Коммунальщики заключат договор со старшим по подъезду и введут дополнительную графу в «жировки», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Ходарцевич, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы уменьшаем периодичность выполнения работ, показываем эту всю информацию о периодичности на экранах качества, которые размещены на сайтах ЖЭО. То есть вы, как потребители, заходите и смотрите: вот сегодня выполнялись эти работы или выполнялись. Соответственно, можете тут же дать оценку по качеству выполненных работ.