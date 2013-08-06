В агрокомбинате «Дзержинский» в Минской области поздравили передовиков производства

Новости Беларуси. В агрокомбинате «Дзержинский» поздравили передовиков производства. В почетном списке – несколько десятков человек, большинство ветераны труда, которые отдали предприятию 20, а то и 30 лет.

Именно своими специалистами гордятся на предприятии. Достойные условия труда, и материальные стимулы позволили сформировать на производстве даже семейные династии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Волохонович, начальник участка ветслужбы агрокомбината «Дзержинский»:

Отлаженное производство, созданы все условия бытовые для работников. Ну, никаких проблем нет. И зарплата хорошая. Люди идут.

Валентина Фесина, директор по птицеводству агрокомбината «Дзержинский»:

Результаты, которых мы сегодня достигли в птицеводстве даже в некоторой степени превышают те результаты, которые сегодня в Америке имеют. Естественно, основная наша задача – обеспечить так производство, чтобы люди приходили и смогли заработать деньги. А они их здесь зарабатывают. И поэтому и семейные династии сохраняются. Здесь очень чувствуется забота о человеке.