Кооператоры Минщины начали принимать от населения и фермеров плодоовощную продукцию. На урожае можно неплохо заработать

Новости Беларуси. Кооператоры Минщины наращивают объемы заготовок. После завершения ягодного сезона в районах области принимают от населения и фермеров плодоовощную продукцию.

Клецкие заготовители не только принимают витаминную продукцию, но и продают ее через свои магазины с минимальными торговыми наценками. Накопленный натурпродукт также идет на переработку или на экспорт.

Елена Гуляко, экономист Клецкого заготпрома:

Любой человек может обратиться к нам в магазин и сдать излишки своей продукции. Но в основном наши постоянные сдатчики – это фермеры Клецкого района. Сдают в основном картофель, огруцы, капусту, ну, немножко морковь, свеклу. Это все реализуется через торговые точки.

Пенсионерка Мария Старжинская уже несколько лет работает с местными кооператорами. Собственные 15 соток дают неплохой урожай овощей. С начала лета и до поздней осени женщина сдает витаминную продукцию заготовителям. Рассчитываются кооператоры с женщиной вовремя, таким образом работа на приусадебном участке приносит пенсионерке неплохой заработок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мария Старжинская, жительница Клецка:

И огурцы, и кабачки, чеснок, лук, картошку – все в магазин. Сразу я сдам, и через пару дней мне делают расчет.