6 августа специальная группа по проблемным вопросам в строительной отрасли провела рейд по домам-долгостроям Минска

Новости Беларуси. 9 проблемных домов столицы введены в эксплуатацию в июле. Работы на ряде отдельных новостроек тоже активизировались. Все это стало возможным, благодаря работе специальной группы по проблемным вопросам в строительной отрасли, которая была создана по поручению Президента.

К слову, 6 августа ее представители провели рейд по недавним домам-долгостроям столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили лишь о десяти месяцах строительства, в итоге — сроки возросли до трёх лет. Впрочем, изменилась и цена. Такой «строительной рулетки» дольщики, конечно же, хотели избежать. Не получилось.

Сегодня этот дом по улице Полевой уже на финальной стадии. А ведь камни преткновения возникали буквально недавно. В первую очередь дело было в генподрядчиках. Один из последних и вовсе обманул на «кругленькую сумму». За дело взялись контролёры.

Вера Мацулевич, начальник управления контроля строительства и жилищно-коммунального хозяйства главного управления контроля по городу Минску Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Поскольку ушли нормативные сроки, заказчик отказался от своей части прибыли по этому дому и взял на себя убытки, которые он понес из-за предыдущего подрядчика. Те 3 млрд сегодня полностью возместил из своей прибыли.

Никто и не сомневался: без финансовой подпитки долгострой не «расшевелить». Сегодня цена заветного квадрата наконец-то зафиксирована.

Сергей Мирголовский, директор КУП «Управление капитального строительства администрации Ленинского района Минска»:

Цену, которую мы сформировали на март 2013 года, представили дольщикам, представили в Ценоконтроль. Ценоконтроль подтвердил эту цену.

Ещё один объект: дом в элитном микрорайоне Лебяжий. А вот проблемы словно под копирку: нехватка средств, бесконечные изменения проектной документации и просто непродуманность. 5 месяцев «простоя» из-за отсутствия отопления!

Андрей Галь, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Применяя местный обогрев, можно было вести работы, однако ЖСК не принял такого решения, и дом практически всю зиму простоял.

Дело было и в горе-подрядчиках.

Виктор Холодинский, директор КУП «Управление капитального строительства Центрального района Минска»:

Некоторые подрядчики определенные по тендеру, например, поставщики окон, к ним пришлось применить штрафные санкции порядка 103 млн.

Директор Управления капитального строительства Виктор Михайлович уверен: хоть о строительном хэппи-энде говорить пока рано, сегодня сдвиги, безусловно, есть. Причем, и на долгострое по соседству.

Недостаток мощностей и ошибка проекта, когда сваи не несли расчетную нагрузку, — все это стройку «тормозило». В последние месяцы объект начал набирать высоту.

Виктор Холодинский:

Смонтированы три крана — это уже новым генподрядчиком — три башни крана. Тритий кран смонтирован ими, чтобы ускорить, наверстать упущенное время, увеличить темпы строительства.

Юрий Климович, заместитель генерального директора по производству ОАО «Стройтрест №7»:

Необходима стабильная и ритмичная поставка железобетонных конструкций, которая позволит в нормальном темпе завершить монтаж коробки здания для того, чтобы можно было приступить к отделке помещений.