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«Славянский базар» завершился, а концерты ещё идут. Любители шансона и рока ждут своих артистов в Витебске

17 июля 2023 14:18
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Новости Беларуси. Более 200 мероприятий, километры торговых рядов и шквал эмоций. В Витебске официально завершился Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Но город над Двиной еще в праздничном послевкусии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянский базар» завершился, а концерты ещё идут. Любители шансона и рока ждут своих артистов в Витебске-1

На протяжении четырех дней каждый квадратный метр здесь жил особой атмосферой. В единый васильковый мотив сплелись музыка, театр, песни и танцы. Концерты в эти фестивальные дни и ночи прошли на 23-х городских площадках. Количество выставочных проектов стало рекордным.

А фест уличного искусства посетили более 100 тысяч человек. Но не искусством единым – уже второй год в рамках фестиваля проходят образовательные проекты. Например, театральная лаборатория. К слову, уже есть договоренности о сотрудничестве с ГИТИСом на следующий год.

«Славянский базар» завершился, а концерты ещё идут. Любители шансона и рока ждут своих артистов в Витебске-4

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
«Славянский базар» – это фестиваль, где есть место и эстраде, и выставочной программе. Это тот фестиваль, который остается верен, что это фестиваль искусств. И всем искусствам на нем есть место. Мы сегодня уже знаем, что будем очень стараться, чтобы в следующем году в образовательном векторе появилось еще инструментальное творчество. И оно тоже будет реализовано одним из ведущих вузов России.

«Славянский базар» завершился, а концерты ещё идут. Любители шансона и рока ждут своих артистов в Витебске-7

Всего в международном фестивале искусств приняли участие представители 35 стран. Базар отгремел, но последние позывные звучат и сегодня. В афише форума еще рок-концерт, а также вечер в Летнем амфитеатре с исполнителями шансона.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Глеб Лапицкий # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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