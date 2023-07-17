«Славянский базар» завершился, а концерты ещё идут. Любители шансона и рока ждут своих артистов в Витебске

Новости Беларуси. Более 200 мероприятий, километры торговых рядов и шквал эмоций. В Витебске официально завершился Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Но город над Двиной еще в праздничном послевкусии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении четырех дней каждый квадратный метр здесь жил особой атмосферой. В единый васильковый мотив сплелись музыка, театр, песни и танцы. Концерты в эти фестивальные дни и ночи прошли на 23-х городских площадках. Количество выставочных проектов стало рекордным.

А фест уличного искусства посетили более 100 тысяч человек. Но не искусством единым – уже второй год в рамках фестиваля проходят образовательные проекты. Например, театральная лаборатория. К слову, уже есть договоренности о сотрудничестве с ГИТИСом на следующий год.