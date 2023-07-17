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ГПК: гомельские пограничники перехватили украинский дрон с помощью радиоэлектронного ружья

17 июля 2023 14:13
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Вчера, 16 июля, гомельские пограничники успешно осуществили перехват украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Брагинском районе, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси. 

В ГПК отметили, что произошедшее – очередная провокация со стороны Украины, связанная с преднамеренным проникновением дронов на территорию Беларуси.

Находившиеся на реке Днепр пограничники засекли нелегальное нарушение границы и провели мероприятия по предотвращению разведывательной деятельности беспилотника. С использованием радиоэлектронного ружья им удалось вынудить беспилотник приземлиться на воду. По факту инцидента проводится проверка, возбуждено административное дело.

# Государственная граница Беларуси # общество

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