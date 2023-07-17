ГПК: гомельские пограничники перехватили украинский дрон с помощью радиоэлектронного ружья

Вчера, 16 июля, гомельские пограничники успешно осуществили перехват украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Брагинском районе, сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

В ГПК отметили, что произошедшее – очередная провокация со стороны Украины, связанная с преднамеренным проникновением дронов на территорию Беларуси.

Находившиеся на реке Днепр пограничники засекли нелегальное нарушение границы и провели мероприятия по предотвращению разведывательной деятельности беспилотника. С использованием радиоэлектронного ружья им удалось вынудить беспилотник приземлиться на воду. По факту инцидента проводится проверка, возбуждено административное дело.