В апреле 2012 года Беларусь намерена присоединиться к Болонскому процессу и стать частью единого Европейского пространства высшего образования

Это не только расширит доступ к европейским научным программам и интеллектуальным ресурсам, но и поднимет престиж отечественных вузов за рубежом.

В ближайшие годы в республике планируется увеличить количество иностранных студентов, а при каждом вузе создать центр иностранных языков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В целом, к 2015 году экспорт образовательных услуг Беларуси намечено увеличить втрое.

Александр Жук, первый заместитель Министра образования Республики Беларусь:

Когда студенты из зарубежного государства обучаются у нас, значит они будут знать и нашу страну, и нашу технику, а, это будет способствовать расширению экспорта наших товаров за рубеж. И мы эту задачу ставим и в программе высшей школы, и, соответственно, вузы принимают на себя обязательства по расширению этой деятельности.

В Министерстве образования также прокомментировали новые правила распределения выпускников вузов. Отныне они будут строиться на договорной основе. Возрастет и ответственность выпускников.

Молодые специалисты, не прибывшие на место работы по распределению, должны будут выплатить государству денежную компенсацию за свое обучение. Также утрачено право на увольнение и перераспределение.

Выпускников же сельскохозяйственных вузов по месту распределения ожидают льготы: материальная помощь, кредиты на строительство жилья, увеличение заработной платы.