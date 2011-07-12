Куда обращаться, если вода в кране недостаточно горячая?

Минчанка:
Можно ли увеличить температурный режим воды, которая поступает в минские квартиры? Ведь когда она доходит в квартиры, температура горячей воды составляет уже не 50, а 40 градусов?
Владимир Александров:
Сейчас общепризнанной достаточной температурой горячей воды считается 50 градусов. Температура горячей воды может варьироваться даже в пределах одного подъезда, на что влияют различные факторы. При обнаружении недостаточно высокой температуры в кране с горячей воды нужно сразу же обращаться в ЖЭС.