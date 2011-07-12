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Куда обращаться, если вода в кране недостаточно горячая?

12 июля 2011 13:26
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На вопросы телезрителей программы «Большой город» отвечает Владимир Александров, директор унитарного предприятия «Минсккоммунтеплосеть».

Минчанка:
Можно ли увеличить температурный режим воды, которая поступает в минские квартиры? Ведь когда она доходит в квартиры, температура горячей воды составляет уже не 50, а 40 градусов?

Владимир Александров:
Сейчас общепризнанной достаточной температурой горячей воды считается 50 градусов. Температура горячей воды может варьироваться даже в пределах одного подъезда, на что влияют различные факторы. При обнаружении недостаточно высокой температуры в кране с горячей воды нужно сразу же обращаться в ЖЭС.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.
# общество

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