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Можно ли обойтись без отключения горячей воды летом в Минске?

12 июля 2011 13:27
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На вопросы телезрителей программы «Большой город» отвечает Владимир Александров, директор унитарного предприятия «Минсккоммунтеплосеть».

Минчане:
Почему горячую воду отключают на две недели? Можно ли обойтись вообще без отключения воды?

Можно ли в будущем вообще обойтись без отключения горячей воды?

Владимир Александров:
Средний срок отключения горячей воды по собственным источникам составляет порядка 10 календарных дней, по сетям, которые питаются от магистральных минских теплосетей, — около 13 дней. Если в процессе ремонта произошли непредвиденные ситуации, срок отключения воды увеличивается.
Суть ремонтов, которые в настоящее время проводятся, сводится к следующему: повышенным давлением испытывается трубопровод, чтобы специально его порвать. Это делается для того, чтобы обнаружить тонкие места, локализовать их, заменить эти участки трубопровода. Такая работа дает 90% гарантии, что эти трубы зимой будут функционировать качественно.
В настоящее время новые технологии позволяют защищать трубопровод со всех сторон, он уже не подвергается коррозии так, как раньше.
Появилась возможность инструментального обследования трубопровода. Это значит, что в трубопровод закладываются проводники, специальные приборы, позволяющие определить течь и ликвидировать ее за 2-3 дня.

Как изменилось количество горячей воды, которую потребляют социальные объекты в Минске, после установки в них счетчиков учета горячей и холодной воды?

Владимир Александров:
После внедрения счетчиков учета горячей и холодной воды потребление горячей воды в социальных объектах, с которыми у нас есть договора, снизилось на 10%.

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# общество

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