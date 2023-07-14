«Славянский базар» собрал гостей из 35 стран! Посмотрите, чем живёт фестивальная столица Беларуси

Новости Беларуси. Все внимание мировой творческой элиты в эти дни приковано к Витебску, мы также продолжаем пристально следить за событиями XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнул на церемонии открытия форума Президент, его главная миссия – созидать мир. И это сегодня, 14 июля, ярко демонстрируют десятки праздничных площадок, которыми наполнена фестивальная столица Беларуси. Туда съехались гости из 35 стран. И зрители, и участники стараются ничего не пропустить. Сегодня в Витебске в расширенном формате начались мероприятия Дней Союзного государства. Главной творческой интригой станет начало конкурса молодых исполнителей. Обо всем по порядку наш корреспондент Алеся Иванова.

Настоящее творчество не знает границ. Это подтверждает тот факт, что в нынешнем году «Славянский базар» собрал гостей из более чем 30 стран. Как говорится, на других посмотреть и себя показать. Сегодня в Витебске подвели итоги XXI Международного детского музыкального конкурса. Звание лауреата первой премии удостоена белоруска София Рустамова, которая набрала 136 баллов. К победе исполнительница шла не один год, как итог – все звезды сошлись. София также получила специальный приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

София Рустамова, лауреат 1-й степени XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск»:

Я очень рада своему результату, я очень долго к этому шла. И, действительно, у меня получилось. Целых три года я пыталась попасть на «Славянский базар», дважды я занимала второе место на финале национального отбора, и только в этом году мне посчастливилось представить нашу страну. Я очень счастлива и рада этому. Меня очень устроило, как я выступила и в первый конкурсный день, и во второй. В первый конкурсный день мне не хватило всего лишь четыре балла, но я совсем не расстраиваюсь, потому что жюри на этом конкурсе очень объективное и самое честное. И вторая песня, конечно же, на мой взгляд прозвучала лучше, чем первая. И я очень рада, что получила именно 70 баллов. Мы выбираем песни по таким критериям, чтобы показать все, на что я способна, и удивить членов жюри. В эти дни на фестивальных площадках ярко звучит и тема белорусско-российских отношений. Сегодня в Витебске стартовали мероприятия Дней Союзного государства. Наши народы связывает не только общая история, но и единство духовных традиций. Мезенцев на «Славянском базаре»: в форматах Союзного государства мы сегодня чествуем Игоря Лученка.

Фестиваль для многих, даже в самые трудные времена, становился отдушиной. «Славянский базар» не распался из-за финансового дефицита на первоначальном этапе, не закрылся под давлением на страну, не пошел на поводу паникеров во времена пандемии. Здесь не надевают маски, напротив, на сцену выходят с чистым сердцем, абсолютно открытыми. Каждый год Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия и вручает специальный приз. В этом году его по праву удостоена Алена Спиридович – голос «Славянского базара» и, как выяснилось, во многом его ангел-хранитель. Лукашенко: «Подчеркивают, что я сделал, не сделал, плохой, хороший – все ты. Ну, такая судьба президентов!» Подробности здесь.

Алеся Иванова, корреспондент:

Уже сегодня в Витебске начинаются первые мероприятия в рамках Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. За звание лучшего борются, не побоюсь этого слова, артисты из 15 стран. А прямо за моей спиной проходит жеребьевка, однако в этом году она проходит немного иначе. Конкурсанты узнают сразу два номера, под которыми они будут выступать в первый и второй конкурсные дни. Тем временем в городе царит поистине добрая атмосфера. Гостей удивляют уличные артисты, музыканты, ремесленники и художники. Витебск традиционно притягивает как зарубежных гостей, так и белорусов из всех уголков Синеокой. Погрузиться в фестивальную атмосферу города на Двине приезжает множество туристов.

Впечатления бесподобные! Каждый год посещаем, бываем и каждый год всегда находим что-то новое, интересное.

Просто восторг, приехали специально, чтобы полюбоваться, поучаствовать и посмотреть сегодняшний концерт.

Вообще круто, вот я сейчас смотрю, все ходят, веселятся. Вот там человек в костюме клоуна свистанул, спросил проверку улыбок. Пришлось улыбнуться. В целом прекрасно, мне все нравится, люди ходят, улыбаются. Смотрят, просматривают, покупают все интересующее.

Александр Рысаков, художник-портретист:

Практически каждый год я здесь, то есть постоянно.

– Что делаете?

– Портреты рисую, людей. Радую их. Замечательная публика, мне очень нравится, очень много людей, туристов. Все вообще хорошо относятся к моей работе.