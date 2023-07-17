«Славянский базар» нужен! Об этом заявил даже скандальный критик Сергей Соседов
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – музыкальный критик Сергей Соседов.
Александр Меженный, ведущий:
Хочется прямо эксклюзивного варианта, чтобы вы что-нибудь поругали или что-нибудь похвалили, но в любом случае сделали это искренне. У меня вопрос такой: эстрада вроде как сдулась. Пропали голоса, пропали артисты, а «Славянский базар» в Витебске способствуют тому, чтобы что-то появилось? И вообще, есть ли формат, который будет востребован сегодня среди молодежи и взрослого населения?
Сергей Соседов, музыкальный критик:
Артистов создают не фестивали, безусловно. Артисты рождаются сами и потом где-то себя показывают – на каких-то конкурсах и на фестивалях. Кто-то любит конкурсы, кто-то их ненавидит. Есть конкурсные артисты, они на конкурсах получают Гран-при, первые премии, а дальше мы их не видим. Иногда фестиваль может открыть кого-то, иногда не может открыть – это все случайно.
Александр Меженный:
Но нужен ли такой формат, нужен ли «Славянский базар» сегодня?
Сергей Соседов:
Нужен, конечно, фестивали всегда нужны. Фестивали нужны разные: кинофестивали, театральные фестивали, музыкальные. Здесь, на «Славянском базаре», все собирается – и классика, и академия, и современная музыка, и театральные спектакли, джаз бывает, бывает цирк, камерное творчество филармонии. Фестиваль служит людям, чтобы они общались друг с другом, фестиваль соединяет берега дружбы, любви, взаимопонимания.
Александр Меженный:
Сам Витебск, вы успели, что-то посмотреть?
Сергей Соседов:
Витебск я обожаю, это город живописный, это город Шагала. Здесь все живописно – эти дома, ратуша, старые постройки. Все это прекрасно реставрируется, кстати. Мне кажется, фестиваль как раз своим существованием хочет как будто остановить время и заставить нас посмотреть друг на друга, походить по этим улыбкам, не заглядывая в гаджеты, смартфоны, пообщаться с ремесленниками в Городе мастеров, пообщаться с художниками. Здесь как будто останавливается время, чтобы мы с вами смогли посмотреть друг на друга, а не бежали сломя голову куда-то.