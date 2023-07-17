«Славянский базар» нужен! Об этом заявил даже скандальный критик Сергей Соседов

Александр Меженный, ведущий: Хочется прямо эксклюзивного варианта, чтобы вы что-нибудь поругали или что-нибудь похвалили, но в любом случае сделали это искренне. У меня вопрос такой: эстрада вроде как сдулась. Пропали голоса, пропали артисты, а «Славянский базар» в Витебске способствуют тому, чтобы что-то появилось? И вообще, есть ли формат, который будет востребован сегодня среди молодежи и взрослого населения?

Сергей Соседов, музыкальный критик:

Артистов создают не фестивали, безусловно. Артисты рождаются сами и потом где-то себя показывают – на каких-то конкурсах и на фестивалях. Кто-то любит конкурсы, кто-то их ненавидит. Есть конкурсные артисты, они на конкурсах получают Гран-при, первые премии, а дальше мы их не видим. Иногда фестиваль может открыть кого-то, иногда не может открыть – это все случайно.

Александр Меженный:

Но нужен ли такой формат, нужен ли «Славянский базар» сегодня?