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«Мне было всего лишь 16». Ирина Дорофеева вспомнила свой первый «Славянский базар» и сравнила с фестивалем в 2023-м

17 июля 2023 12:23
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В перерывах между съемками и концертами в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь пообщались с заслуженной артисткой Республики Беларусь Ириной Дорофеевой.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Я читала интервью в течение года с тобой и вообще во всех пабликах, что все акцентировали внимание на твоей внешности, на твоих изменениях, на твоем новом каком-то имидже, что ты, наверное, изобрела какой-то коктейль чудодейственный, и просто что-то произошло. Может, это любовь, новый виток творчества? Поделись, пожалуйста.

«Творчество всегда рождается от большой любви»

«Мне было всего лишь 16». Ирина Дорофеева вспомнила свой первый «Славянский базар» и сравнила с фестивалем в 2023-м-1

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Наверное, это новый виток творчества. А творчество всегда рождается от большой любви. Появилось очень много новых песен, много ярких творческих знакомств. И, конечно, меня вдохновляет страна, меня вдохновляет Беларусь, а фестиваль для меня – это колыбель, не просто искусство. Мне кажется, это место, где родилась я как артистка и 30 лет назад здесь делала свои первые шаги, поэтому все взаимосвязано. И, наверное, это чувство радости от встречи со зрителем меня питает снова и снова. Я как будто окунаюсь в свою юность, в детство и возвращаюсь опять вот такой обновленной.

Ольга Бурлакова:
Вопрос к педагогу и члену жюри. Как ты оцениваешь сейчас, молодым исполнителям сложнее пробиваться или легче? С одной стороны, интернет, может быть, даже не нужен продюсер, как говорят. Но с другой стороны, тогда меньше было артистов, блогеров, которые сейчас начали петь, танцевать. В этой массе очень тяжело разглядеть кого-то.

Дорофеева о своем первом выступлении на «Славянском базаре» и современных конкурсантах

«Мне было всего лишь 16». Ирина Дорофеева вспомнила свой первый «Славянский базар» и сравнила с фестивалем в 2023-м-4

Ирина Дорофеева:
Слава богу, что мы за эти 32 года сумели – наша Беларусь, наш Президент – сохранить фестиваль. И благодаря этому именно на «Славянском базаре» рождаются настоящие артисты, вокалисты, исполнители, которые умеют чувствовать зрительный зал. Поэтому я уверена, что у всех наших конкурсантов большое творческое будущее. Многие лауреаты «Славянского базара», нынешние заслуженные артисты, народные артисты, представляют свои страны. И по праву страна может гордиться своими артистами. А кроме того, конкурс как-то взрослеет. Самому юному конкурсанту 20 лет, нашему белорусу. В принципе, есть артисты взрослые, опытные, в пределах 30 лет.

Мой первый конкурс в 1993 году был удивителен тем, что мне было всего лишь 16. Это действительно были первые шаги. А Гран-при получила певица Таисия Повалий, которой было лет 30. И она, понятно, чувствовала себя намного увереннее на сцене. Это закономерно, поэтому мне нравится, что уровень благодаря этому действительно очень сильно вырос.

«Мне было всего лишь 16». Ирина Дорофеева вспомнила свой первый «Славянский базар» и сравнила с фестивалем в 2023-м-7

Ольга Бурлакова:
«Славянский базар» – это действительно знак качества. И отсюда, после твоей истории – Гран-при и первое место – может быть, и неплохо, когда артист в начале карьеры не достигает самой верхней точки, чтобы было куда стремиться. Твое мнение.

Ирина Дорофеева:
Мы же вырабатываем определенный опыт, характер, чтобы стремиться и снова рваться к своей заветной цели. Конечно, не бывает так, что сразу ты достиг всех высот. Все только постепенно, большим трудом. Наверное, ты сам тогда понимаешь и более глубоко ценишь это награду. Потому что в моем случае – 1993 год, я понимала, что мне нужно набраться сил, мне нужно очень серьезно готовиться, что я еще недостаточно хороша для такого конкурса. И в 1999-м я уже, конечно, ехала подготовленная. А теперь можно сказать, что самый главный конкурс в своей жизни я выдержала, потому что я мечтала о большом концерте на «Славянском базаре» с первых шагов на этой сцене.

Певица о новых песнях и планах на будущее

«Мне было всего лишь 16». Ирина Дорофеева вспомнила свой первый «Славянский базар» и сравнила с фестивалем в 2023-м-10

Ольга Бурлакова:
Где тебя ждать, какие творческие планы на будущее, какие далее концерты и проекты?

Ирина Дорофеева:
Признаюсь поклонникам, в ближайшем будущем я планирую немножко отдохнуть, поэтому я собираюсь в отпуск. А вообще очень много появилось новых песен, и у нас впереди много замечательных праздников. Мы же отмечаем и «Дожинки», и праздники города. И я обязательно обещаю, что поеду в очередной тур по Беларуси. Может быть, уже самые крупные города я охватила, но у меня такая ностальгия по нашим маленьким куточкам, по небольшим населенным пунктам, районным центрам. Я жду встречи со зрителем, я всех очень люблю.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Ольга Бурлакова # Ирина Дорофеева # Фотофакт

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