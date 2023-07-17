«Мне было всего лишь 16». Ирина Дорофеева вспомнила свой первый «Славянский базар» и сравнила с фестивалем в 2023-м

В перерывах между съемками и концертами в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь пообщались с заслуженной артисткой Республики Беларусь Ириной Дорофеевой. Ольга Бурлакова, ведущая:

Я читала интервью в течение года с тобой и вообще во всех пабликах, что все акцентировали внимание на твоей внешности, на твоих изменениях, на твоем новом каком-то имидже, что ты, наверное, изобрела какой-то коктейль чудодейственный, и просто что-то произошло. Может, это любовь, новый виток творчества? Поделись, пожалуйста. «Творчество всегда рождается от большой любви»

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Наверное, это новый виток творчества. А творчество всегда рождается от большой любви. Появилось очень много новых песен, много ярких творческих знакомств. И, конечно, меня вдохновляет страна, меня вдохновляет Беларусь, а фестиваль для меня – это колыбель, не просто искусство. Мне кажется, это место, где родилась я как артистка и 30 лет назад здесь делала свои первые шаги, поэтому все взаимосвязано. И, наверное, это чувство радости от встречи со зрителем меня питает снова и снова. Я как будто окунаюсь в свою юность, в детство и возвращаюсь опять вот такой обновленной. Ольга Бурлакова:

Вопрос к педагогу и члену жюри. Как ты оцениваешь сейчас, молодым исполнителям сложнее пробиваться или легче? С одной стороны, интернет, может быть, даже не нужен продюсер, как говорят. Но с другой стороны, тогда меньше было артистов, блогеров, которые сейчас начали петь, танцевать. В этой массе очень тяжело разглядеть кого-то. Дорофеева о своем первом выступлении на «Славянском базаре» и современных конкурсантах

Ирина Дорофеева:

Слава богу, что мы за эти 32 года сумели – наша Беларусь, наш Президент – сохранить фестиваль. И благодаря этому именно на «Славянском базаре» рождаются настоящие артисты, вокалисты, исполнители, которые умеют чувствовать зрительный зал. Поэтому я уверена, что у всех наших конкурсантов большое творческое будущее. Многие лауреаты «Славянского базара», нынешние заслуженные артисты, народные артисты, представляют свои страны. И по праву страна может гордиться своими артистами. А кроме того, конкурс как-то взрослеет. Самому юному конкурсанту 20 лет, нашему белорусу. В принципе, есть артисты взрослые, опытные, в пределах 30 лет. Мой первый конкурс в 1993 году был удивителен тем, что мне было всего лишь 16. Это действительно были первые шаги. А Гран-при получила певица Таисия Повалий, которой было лет 30. И она, понятно, чувствовала себя намного увереннее на сцене. Это закономерно, поэтому мне нравится, что уровень благодаря этому действительно очень сильно вырос.

Ольга Бурлакова:

«Славянский базар» – это действительно знак качества. И отсюда, после твоей истории – Гран-при и первое место – может быть, и неплохо, когда артист в начале карьеры не достигает самой верхней точки, чтобы было куда стремиться. Твое мнение. Ирина Дорофеева:

Мы же вырабатываем определенный опыт, характер, чтобы стремиться и снова рваться к своей заветной цели. Конечно, не бывает так, что сразу ты достиг всех высот. Все только постепенно, большим трудом. Наверное, ты сам тогда понимаешь и более глубоко ценишь это награду. Потому что в моем случае – 1993 год, я понимала, что мне нужно набраться сил, мне нужно очень серьезно готовиться, что я еще недостаточно хороша для такого конкурса. И в 1999-м я уже, конечно, ехала подготовленная. А теперь можно сказать, что самый главный конкурс в своей жизни я выдержала, потому что я мечтала о большом концерте на «Славянском базаре» с первых шагов на этой сцене. Певица о новых песнях и планах на будущее