В Беларуси стартовал приём документов в вузы. Какие профессии появились в этом году?

Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в вузы. Более 60 тысяч человек прошли централизованное тестирование и готовы претендовать на места в высших учебных заведениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои двери для абитуриентов распахнула и Академия авиации. Тех, кто хочет покорять воздушные просторы, немало. Среди них и девушки. В 2023 году представительницам прекрасной половины впервые предлагают обучиться эксплуатации беспилотников. Подать документы на бюджет можно до следующей недели, на платную форму – до 9 августа. На выбор семь профилизаций. Среди них и новое направление – «Логистика авиационных перевозок». На бюджет всего девять мест.

Сергей Стойко, секретарь приемной комиссии БГАА:

Эта профилизация открылась в рамках специальности «Организация воздушного движения». Сегодня люди интересуются, хотят поступать. При подаче документов мы фиксируем их баллы. Ведется ежедневный мониторинг. Три раза в день мы выкладываем таблицу с баллами с градацией в пять баллов. То есть они более-менее прозрачны, могут наблюдать, какой конкурс, сколько людей.