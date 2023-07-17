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В Беларуси стартовал приём документов в вузы. Какие профессии появились в этом году?

17 июля 2023 11:15
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовал прием документов в вузы. Более 60 тысяч человек прошли централизованное тестирование и готовы претендовать на места в высших учебных заведениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартовал приём документов в вузы. Какие профессии появились в этом году?-1

Свои двери для абитуриентов распахнула и Академия авиации. Тех, кто хочет покорять воздушные просторы, немало. Среди них и девушки. В 2023 году представительницам прекрасной половины впервые предлагают обучиться эксплуатации беспилотников. Подать документы на бюджет можно до следующей недели, на платную форму – до 9 августа. На выбор семь профилизаций. Среди них и новое направление – «Логистика авиационных перевозок». На бюджет всего девять мест.

В Беларуси стартовал приём документов в вузы. Какие профессии появились в этом году?-4

Сергей Стойко, секретарь приемной комиссии БГАА:
Эта профилизация открылась в рамках специальности «Организация воздушного движения». Сегодня люди интересуются, хотят поступать. При подаче документов мы фиксируем их баллы. Ведется ежедневный мониторинг. Три раза в день мы выкладываем таблицу с баллами с градацией в пять баллов. То есть они более-менее прозрачны, могут наблюдать, какой конкурс, сколько людей.

В Беларуси стартовал приём документов в вузы. Какие профессии появились в этом году?-7

Новые профессии появились и в других высших учебных заведениях. Так, в МИТСО осуществляется набор сразу на две новые специальности – «Экономическое право» и «Экономическая безопасность». А в БГУ с этого учебного года будут готовить специалистов государственного аудита.

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

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