Представитель Мингорисполкома: детям-сиротам государство даёт возможность посещать лагеря за бюджетные средства

Песни у костра, линейки, речевки, спартакиады. Строем в столовую, гурьбой на речку и бегом на танцы. Лучшие воспоминания нашей юности сегодня получили продолжение в новых возможностях досуга для детей в загородных, оздоровительных, дневных лагерях, дворцах культуры и центрах дополнительного образования. О чем через много лет будут вспоминать современные школьники, обсудим в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Что с теми детьми, о которых некому позаботиться? Дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты, какие возможности для отдыха предоставлены им?

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Такие же возможности, как и для всех детей. Государство дает возможность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения, посещать вот такие загородные оздоровительные лагеря за счет средств бюджета два раза. Более того, Минск имеет возможность оздоравливать детей-сирот дошкольного возраста в лагере «Юбилейный», где созданы соответствующие условия. И в этом году 26 таких деток дошкольного возраста летом будут пребывать именно в таких условиях. Поэтому, конечно, это забота государства. Вот такие вот дети. Екатерина Забенько:

Дети, которые имеют какие-то проблемы со здоровьем, наверное, им нужен более серьезный подход медицинский. Предусмотрены ли такие варианты отдыха и оздоровление?