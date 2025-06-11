«Славянский базар» набирает обороты – как Витебск готовится к фестивалю искусств?

До открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» остается чуть меньше месяца. Город вовсю готовится к традиционному празднику, который ежегодно способен удивлять. Северный регион с 10 по 13 июля примет жителей разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские журналисты собрались в культурном центре, чтобы узнать, какие «фишки» ждут гостей в 2025 году. Участие в пресс-туре приняли не только представители средств массовой информации, но и блогеры. Ведь праздник в Витебске объединяет артистов и их поклонников разных поколений. Готов ли город к главному музыкальному событию лета, узнавала Марина Кишкурно.

Концертная площадка прямо на ВЦСК – никогда прежде такого оpen air северная столица не видела. Сцена, экраны, звуковое и световое оборудование разместятся прямо на стадионе и беговых дорожках.

Огромная сцена, которая будет видна абсолютно каждому зрителю на трибунах. Ну и в фан-зоне естественно. Какой будет эта концертная площадка, пока можно посмотреть на бумаге. Но уже скоро задуманное начнут воплощать в жизнь. Предстоят монтажные работы. Но ни они, ни последующие концерты не нарушат планов хозяев стадиона.

Николай Вайтюховский, директор футбольного клуба «Витебск»:

Получилось очень удачно, что на момент проведения «Славянского базара» в чемпионате Беларуси будет перерыв. Тренировочные поля у нас за пределами основного стадиона, поэтому на тренировки команд это не повлияет, а на момент проведения «Славянского базара» у нас игр домашних нет. Еще одна новая площадка появится на базе Витебского государственного музыкального колледжа. Она получила говорящие название «Территория стАРТа».

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

«Славянский базар» – не только развлекательный контент, но и образовательный. В том числе тот контент, который развивает нашу творческую молодежь. «Территория стАРТа», где «АРТ» пишется большими буквами, потому что искусство и культура – главное на нашем фестивале. Мы ее запускаем для того, чтобы те молодые ребята, которые хотят показать свое творчество – это и университетская творческая молодежь, и молодежь, которая собирается неформально где-то, не при каком-то учреждении – имели такую площадку на «Славянском базаре», приехали и показали. А для нас это рождение каких-то новых коллективов, имен.

Имена, особо значимые для Витебска и фестиваля, увековечены на Аллее звезд. Она появилась в 2005-м по инициативе Президента Беларуси. С тех пор ежегодно здесь чествуют артистов – самых ярких представителей своей профессии. Кто из музыкантов в этот раз будет удостоен такой высокой награды, неизвестно. Интригу намерены сохранить до последнего. Расположена Аллея звезд рядом с Летним амфитеатром. Этот зал появился на карте города в 1988-м и изначально строился под другой музыкальный проект, но известность получил во многом благодаря «Славянскому базару». С 1992 года амфитеатр принимает этот фестиваль.