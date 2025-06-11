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Торговые сети обязаны обеспечить наличие продуктов на полках в межсезонье – указ Президента

11 июня 2025 17:50
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Белорусы больше не увидят пустых лотков с овощами и фруктами в межсезонье. Торговые сети и поставщиков обязали обеспечивать наличие товаров в магазинах. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговые сети обязаны обеспечить наличие продуктов на полках в межсезонье – указ Президента-2

Документ поможет обеспечить стабильность на потребительском рынке. Так, определен механизм предоставления льготных кредитов торговым сетям для внесения аванса за 30 % плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу. Их можно будет оформить в белорусских рублях. Также устанавливается обязанность торговых сетей обеспечить наличие продукции на полках в межсезонье. За нарушение требований последует наказание – привлечение к административной ответственности.

# Продукты питания

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