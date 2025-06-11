Торговые сети обязаны обеспечить наличие продуктов на полках в межсезонье – указ Президента

Азарёнок: ну вот что ты будешь делать с этими белорусами – любят они Батьку, а беглых не любят

«Ходят на Кадышеву и «Руки вверх». А уже и на Лепса, кстати, всю арену скупили. Он тоже поддерживает своих воинов, своего Президента, свою армию. А вот на всяких Вольских, Пугачей и прочие вопли Видоплясова люди плевать хотели. С высокой нашей белорусской колокольни».