«Пропаганда чуть ли не арийского происхождения белорусов». Какие планы разрабатывались под руководством Кубе

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории мировой и отечественной культуры БНТУ:

Конечно, про истинную судьбу ни белорусов, ни других народов открыто не говорилось. В генеральном комиссариате Беларуси под руководством Кубе тоже разрабатывались планы, где на первое место ставилась пропаганда чуть ли не арийского происхождения белорусов.