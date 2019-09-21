Славится древними замками, промышленными объектами и безвизовой зоной: что должен знать о Гродненской области каждый турист

Новости Беларуси. 17 районов и больше миллиона жителей. Гродненская область отмечает 75-летие. В сентябре 1944-го регион был образован по указу БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечает Гродненщина громко. По всей области проходят концерты, фестивали и выставки, приуроченные к этой дате. С 75-летием образования жителей Гродненской области поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что Гродненская область славится своими традициями, основанными на трудолюбии, гостеприимстве и радушии.

О талантливых жителях и первых подарках – в репортаже корреспондента Галины Буро.

График концертов плотный, ведь камерный оркестр Гродненской капеллы под руководством своего бессменного главного дирижера Владимира Бормотова завоевал поистине международный авторитет. И если раньше он писал нотами музыкальную историю региона, то в юбилейный год его имя вписано в Книгу Славы Гродненской области.