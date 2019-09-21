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Магнитная буря ожидается 27 и 28 сентября

21 сентября 2019 17:12
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На Землю надвигается магнитная буря, рассказали в программе «Плюс-минус». Мощнее всего колебания окажутся 27 и 28 сентября, когда достигнут среднего уровня.

Магнитная буря ожидается 27 и 28 сентября-1

У метеочувствительных людей могут обостриться хронические заболевания, могут появиться головная боль, слабость, проблемы с давлением.

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# Погода в Беларуси # общество

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