Магнитная буря ожидается 27 и 28 сентября

На Землю надвигается магнитная буря, рассказали в программе «Плюс-минус». Мощнее всего колебания окажутся 27 и 28 сентября, когда достигнут среднего уровня.
На Землю надвигается магнитная буря, рассказали в программе «Плюс-минус». Мощнее всего колебания окажутся 27 и 28 сентября, когда достигнут среднего уровня.
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