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Повторите эти правила с ребёнком, прежде чем отпускать его гулять на улицу зимой

11 января 2022 15:05
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Новости Беларуси. С наступлением снежной зимы участились случаи травмирования после скоростного катания на тюбингах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   

Повторите эти правила с ребёнком, прежде чем отпускать его гулять на улицу зимой-1

Поэтому сотрудники Госавтоинспекции напоминают о правилах безопасности. Кататься необходимо только в специально отведенных местах. Стоит избегать горок вблизи проезжей части: можно не заметить приближающий автомобиль и стать участником ДТП. И если водитель успеет среагировать на опасную ситуацию, то вряд ли сумеет мгновенно остановить авто на скользкой дороге.  

Повторите эти правила с ребёнком, прежде чем отпускать его гулять на улицу зимой-4

Екатерина Сильченко, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:  
Дети, увлеченные зимней забавой, не задумываются о том, какой опасности подвергают себя и окружающих людей. Зимой родители и взрослые должны обращать внимание на ребенка, если он идет гулять на улицу, напоминать ему о мерах безопасности. Очень важно объяснить ребенку, что играть вблизи проезжей части опасно. Объясняйте своим детям, к чему может привести катание на тюбингах с несанкционированных горок. Позаботьтесь о том, чтобы одежда ребенка была со вставками из световозвращающего материала, учитывая, что он может задержаться на улице до темна.  

При выявлении потенциально опасных горок и склонов, где дети играют одни, следует сообщить в дежурную часть милиции по телефону 102.  

# Зимние виды спорта # общество # Фотофакт

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