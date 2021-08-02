«Сладости Байдена и нелегальный поток эмигрантов в Литву». Мнение Алексея Голикова

Новости Беларуси. Авторское мнение в программе Новости «24 часа» на СТВ. О сладостях Байдена и нелегальном потоке эмигрантов в Литву расскажет в своей рубрике блогер Алексей Голиков.

Алексей Голиков, блогер:

Как минимум два политических события Беларуси требуют тщательного осмысления: сладости Байдена и нелегальный поток эмигрантов в Литву. Алексей Голиков:

Начнем с последнего. Беларусь Евросоюзу до последнего эффективно выполняла сторожевую функцию от незаконной миграции. Почему до последнего? Да потому что как минимум один президент в мире отвечает за свои слова. С нами можно договариваться только на равных. Давление, подстрекательство и другие подкаты не пройдут. Причина одна – все тот же твердый лидер. Можете воспринимать эти слова как дифирамбы, но факт остается фактом, и чуть позже я аргументирую.

Алексей Голиков:

Нелегальная миграция возникла как следствие разрушительных действий в отношении малых государств со стороны НАТО. Люди бегут от нищеты и разрухи за комфортной жизнью в Европу. Чудес не бывает. Зло, причиненное тобой, к тебе вернется непременно. Солдаты блока НАТО во многие страны на острие штыка и носке берцовых ботинок несли демократию. Теперь эта демократия живым караваном возвращается обратно. Понятно, что Америка мнит себя мировым полицейским и, казалось бы, несправедливо, что беженцы идут не в Америку, а в Европу. Отчасти да, отчасти нет. Алексей Голиков:

Америка печатает доллар и устанавливает управляемых извне президентов европейских стран – фактически управляет Европой. Практически все мировые конфликты так или иначе провоцируются Америкой, а реализуются Европой – Америке интересны конфликты не на ее континенте. Во-первых, стравливая другие страны, она отвлекает внимание от себя, во-вторых, финансирует участников конфликтов – печатный станок не выключается. Так, может, в этой ситуации пожалеть Европу? Нисколько. Европейские народы позволили поставить во главе своих государств марионеток. Теперь эти марионетки как по команде осуждают вынужденный прием самолета с Протасевичем, но ни слова о сожженных заживо в Одессе.

Алексей Голиков:

И дело здесь не в экономике. В 1945-м Европа получила ответку от Союза, но никто не заставлял прогибаться под Америку за ресурсы для восстановления экономики. Этот прогиб – до сих пор, но это выбор их политиков и народов. Сегодня в Европе сильная экономика и своя валюта, никто не мешает им сбросить бремя внешнего управления, но для этого нужны сильные национальные лидеры. С точно определенным полом, семейные, с традиционными христианскими ценностями. Но этого в Европе нет. Руководства европейских стран – управляемая свора, гавкающая по команде друг перед другом. Посмотрите на Литву – ну ничего же из себя не представляет, а гавкает на миллиардный Китай. Заслуженная Моська. Вот такие лидеры соответствуют европейским стандартам и американскому запросу.

Алексей Голиков:

И смешно, и горько, но другая белорусская Моська при виде печенек визжала и виляла хвостом в надежде получить хозяйский кожаный ошейник и постоянное довольствие. Не получилось: дряхлым хозяином болонка не воспринимается. Шутки и аллегории в сторону. И Байден, и Тихановская являются «достоянием» своих народов. Частей народов, которые оказались оболваненными. Соответствующими оказались и их лидеры. Алексей Голиков:

Едва ли прозорливые и умные могли выбрать рассыпающегося лидера. Этот выбор стал основой для множества карикатур и насмешек. Я соглашусь, что проигравшая сторона может не любить победителя, но насмешки по физиологии – это показатель. Показатель того, что каждое общество достойно своего лидера. Умирающее духовно американское общество достойно такого же лидера. Та же ситуация с Тихановской. Весь мир наблюдает за самой настоящей клоунадой женщины с непонятным статусом, не могущей самостоятельно связать два слова. Целиком и полностью управляемая болонка на коротком поводке. Она стала лидером точно таких же слепых и управляемых 22-летним пацаном через Telegram.