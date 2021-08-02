Прямой эфир

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие

02 августа 2021 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нет стихии – огня, воды или воздуха – что не покорилась бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой праздник одно из самых элитных и надежных подразделений белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие-1

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие-3

В Бресте эпицентром праздника стала 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада – одно из лучших подразделений страны.

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие-6

Десантирование с любой высоты и при любых условиях, владение мастерством рукопашного боя, виртуозное управление боевыми машинами – в арсенале десантников новейшие образцы вооружения – БТР, минометы и стрелковое оружие.

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие-9

Свое мастерство силы специальных операций доказывают в ходе международных учений. Сегодня в Беларуси идет подготовка к маневрам «Запад-2021», где примут участие военнослужащие Беларуси, России и Казахстана.

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие-12

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Беларуси:
Военнослужащие сил специальных операций в ходе своей подготовки на протяжении всей службы готовятся к выполнению задач, которые являются наиболее сложными и трудновыполнимыми. Мобилизация духа, выработка стойкости и упорства в достижении своих целей повышает их готовность к выполнению любых задач в любых условиях и обстановке.

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие-15

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие-17

Дмитрий Супранович, военнослужащий запаса:
Мне хочется сыну показать, чтобы он посмотрел, где его папа служил. Красиво посмотреть на концерт, походить по части после ремонта, самому посмотреть.

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие-20

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие-22

2 августа в Брестской десантно-штурмовой бригаде служат больше 2 000 человек. Меньше чем через месяц часть примет два конкурса международных армейских игр – «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Гулевич # Дмитрий Супранович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела
02 августа 2021 13:43

Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела

Министр МЧС о пожарах в Беларуси: ковидные ограничения, самоизоляция – значительное количество людей погибало
02 августа 2021 13:42

Министр МЧС о пожарах в Беларуси: ковидные ограничения, самоизоляция – значительное количество людей погибало

«Главная наша задача – сохранить людей». Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС
02 августа 2021 10:38

«Главная наша задача – сохранить людей». Александр Лукашенко принял с докладом главу МЧС