Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие

Новости Беларуси. Нет стихии – огня, воды или воздуха – что не покорилась бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой праздник одно из самых элитных и надежных подразделений белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте эпицентром праздника стала 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада – одно из лучших подразделений страны.

Десантирование с любой высоты и при любых условиях, владение мастерством рукопашного боя, виртуозное управление боевыми машинами – в арсенале десантников новейшие образцы вооружения – БТР, минометы и стрелковое оружие.

Свое мастерство силы специальных операций доказывают в ходе международных учений. Сегодня в Беларуси идет подготовка к маневрам «Запад-2021», где примут участие военнослужащие Беларуси, России и Казахстана.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый заместитель министра обороны Беларуси:

Военнослужащие сил специальных операций в ходе своей подготовки на протяжении всей службы готовятся к выполнению задач, которые являются наиболее сложными и трудновыполнимыми. Мобилизация духа, выработка стойкости и упорства в достижении своих целей повышает их готовность к выполнению любых задач в любых условиях и обстановке.

Дмитрий Супранович, военнослужащий запаса:

Мне хочется сыну показать, чтобы он посмотрел, где его папа служил. Красиво посмотреть на концерт, походить по части после ремонта, самому посмотреть.