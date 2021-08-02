Прямой эфир

​Плавучие домики для уток появились на въезде в Дзержинск. Смотрите, как необычно это выглядит

02 августа 2021 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Плавучие домики для уток появились в водоеме на въезде в Дзержинск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

​Плавучие домики для уток появились на въезде в Дзержинск. Смотрите, как необычно это выглядит-1

Находится объект напротив микрорайона Родники. Инициатором создания домиков стал председатель райисполкома Максим Лысенко. Их приобрела частная организация, а установили дзержинские спасатели.

​Плавучие домики для уток появились на въезде в Дзержинск. Смотрите, как необычно это выглядит-4

Ухаживать за плавучим жилищем будут коммунальщики. Кстати, пернатые уже обосновались.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие
02 августа 2021 13:47

Чтобы сын посмотрел, где его папа служил. В День десантников в Бресте свои умения показали белорусские военнослужащие

Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела
02 августа 2021 13:43

Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела

Министр МЧС о пожарах в Беларуси: ковидные ограничения, самоизоляция – значительное количество людей погибало
02 августа 2021 13:42

Министр МЧС о пожарах в Беларуси: ковидные ограничения, самоизоляция – значительное количество людей погибало