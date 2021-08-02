​Плавучие домики для уток появились на въезде в Дзержинск. Смотрите, как необычно это выглядит

Новости Беларуси. Плавучие домики для уток появились в водоеме на въезде в Дзержинск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Плавучие домики для уток появились в водоеме на въезде в Дзержинск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Находится объект напротив микрорайона Родники. Инициатором создания домиков стал председатель райисполкома Максим Лысенко. Их приобрела частная организация, а установили дзержинские спасатели.
Ухаживать за плавучим жилищем будут коммунальщики. Кстати, пернатые уже обосновались.