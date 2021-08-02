Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела

Новости Беларуси. Кадровое решение. Владимир Кухарев представил активу Центрального района нового главу – Николая Полякова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он акцентировал внимание на том, что все задачи, поставленные перед ним Президентом, будут выполнены в ближайшее время: провести кадровую работу, придать новый импульс социально-экономическим показателям.

Особое внимание Николай Поляков уделил благоустройству района. Например, на 2022 год уже обозначили свыше 50 ключевых точек, где планируют высадить цветочные композиции. Это центральная часть столицы, проспект Победителей, МКАД и транспортные развязки.

Николай Поляков, глава администрации Центрального района:

Туристы, приезжая в Центральный район, или какие-то высокопоставленные гости первым делом обращают внимание на окружающую территорию, на то благоустройство, которое они видят. Соответственно, у них складывается первое впечатление не только о районе города, но и о всей Беларуси в целом. Опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела и какие-то новшества, наверное, добавить, оперативность, поэтому все только на основании опыта.