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Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела

02 августа 2021 13:43
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Новости Беларуси. Кадровое решение. Владимир Кухарев представил активу Центрального района нового главу – Николая Полякова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела-1

Он акцентировал внимание на том, что все задачи, поставленные перед ним Президентом, будут выполнены в ближайшее время: провести кадровую работу, придать новый импульс социально-экономическим показателям.

Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела-4

Особое внимание Николай Поляков уделил благоустройству района. Например, на 2022 год уже обозначили свыше 50 ключевых точек, где планируют высадить цветочные композиции. Это центральная часть столицы, проспект Победителей, МКАД и транспортные развязки.

Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела-7

Николай Поляков, глава администрации Центрального района:
Туристы, приезжая в Центральный район, или какие-то высокопоставленные гости первым делом обращают внимание на окружающую территорию, на то благоустройство, которое они видят. Соответственно, у них складывается первое впечатление не только о районе города, но и о всей Беларуси в целом. Опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела и какие-то новшества, наверное, добавить, оперативность, поэтому все только на основании опыта.

Новый глава администрации Центрального района: опыт прошлых моих мест работы позволит мне быстро вникнуть в суть дела-10

Напомним, Николай Поляков с 2018 года занимал пост первого замглавы администрации Заводского района. Руководил экономикой, рыночными реформами и промышленными предприятиями, а также общественным питанием и бытовым обслуживанием. До работы в администрации Поляков руководил местным «Зеленстроем».

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Николай Поляков # Владимир Кухарев # Фотофакт

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