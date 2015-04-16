Скульптуры из нитей, лоскутов, валяной шерсти — выставка, открывшаяся в Гомеле, скоро будет представлена и в Минске

Новости Беларуси. «Снежное лето» — название выставки, которая открылась 16 апреля в Гомеле, даже соответствует погоде в Беларуси. Суть в том, что все экспонаты — белые, а материал, из которого сделаны некоторые, напоминает снег. Все это — скульптуры из вязаных полотен, нитей, шерсти.

В зале представлены два десятка произведений белорусских мастеров. Интерес к данному направлению в скульптуре уже проявили в США и Чили. Жители Минска смогут ознакомиться с работами в «Ночь музеев». Экспозиция разместится в Национальном художественном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.