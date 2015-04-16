Пенсионер, утверждая, что не подписывал никакого договора с компанией «Белохрангарант», требует вернуть ему деньги

Как спокойна и безоблачна была жизнь обычного гражданина еще 20–30 лет назад. Сигнализации, вахтеры, кодовые замки были прерогативой только лишь госучреждений. Наши родители, дедушки и бабушки жили по принципу «человек человеку друг, товарищ и брат» и оставляли ключи от квартиры под ковриком. Никому из нас сегодня не придет в голову такой вариант. Теперь мы устанавливаем кодовые замки, железные двери и сигнализации.

Вот и минчанин Иван Тихонович Берков, услышав про возможность установки камеры видеонаблюдения в его подъезде, дал свое согласие.

Даже информация о том, что преступность в нашем городе в 2014 году по сравнению с 2013 снизилась почти на 10%, не внушает нам оптимизма. Каждый из нас хочет чувствовать себя в безопасности. Этим и пользуются фирмы, предлагающие услугу видеонаблюдения за подъездом и дворовой территории. С каждым годом подобных фирм становится все больше и больше. С одной из таких организаций и возник конфликт у Ивана Тихоновича.

Если верить словам Ивана Тихоновича, то никакой договор с фирмой «Белохрангарант» он не подписывал. Откуда же тогда в жировке пенсионера появилась графа «Оплата за видеонаблюдение»? Причем сумма для пенсионера выставлялась весьма ощутимая — почти 90 тыс. рублей каждый месяц.

Иван Берков:

Начинаю разговаривать с расчетным центром, на каком это основании? А они говорят, что эта фирма прислала письмо о том, что у меня с ними якобы есть договор и на его основании надо меня нагружать вот этой оплатой. Я заявил, что никакого договора у меня нет. Его на самом деле нет.

На самом деле странная ситуация. Возможно, произошла какая-то ошибка. Иван Тихонович решил обратиться в фирму «Белохрангарант» с просьбой все-таки расторгнуть договор, если таковой имеется, и вернуть ему деньги.

Иван Берков:

Через несколько дней я получил от них ответ. Где они пишут, что заявление мое рассмотрено (письмо с ошибочками грамматическими). Но на основании договора деньги возврату не подлежат.

Мы решили сами обраться в организацию «Белохрангарант». Директор от съемки категорически отказался. Но лично привез в редакцию документ, в котором подтвердил, что договор с гражданином Берковым был официально заключен, но уже расторгнут, так как произошла ошибка. При оформлении договора не был учтен тот факт, что Иван Тихонович является инвалидом I группы. Подобной категории граждан данная услуга должна предоставляться бесплатно.

Николай Кучун, заместитель начальника расчетно-справочного центра:

Гражданин Берков обратился к нам по поводу начислений услуги видеонаблюдения. В марте было получено от организации «Белохрангарант», которая осуществляет эту услугу, по произведению перерасчета. Денежные средства гражданина были возвращены. Перерасчет будет отображен в квитанции за март, которая придет в апреле.

И все-таки ситуация с договором остается не совсем понятной. Иван Тихонович утверждает, что договор он не подписывал, а в организации «Белохрангарант» такой документ есть. Что делать в такой ситуации?

Михаил Шкурдюк, адвокат:

Подлинность его подписи может быть установлена только почерковедческой экспертизой. А если дело дойдет до суда и в суде будут выяснять его подпись или нет, то суд будет назначать судебную почерковедческой или так называемую графологическую экспертизу, где у данного гражданина будут взяты образцы подписей, и эксперт даст заключение: данный гражданин подписывал договор или не подписывал. Для этого необходимо иметь подлинник договора.

В нашем случае ситуация разрешилась благополучно. И в суд нашему герою обращаться не придется. Деньги вернулись к хозяину. И этой суммы хватит на оплату услуг ЖКХ на несколько месяцев.

Остальных же граждан категорически предупреждаем: школа учит читать и писать, но вот жизнь — почитать и подписывать. Внимательно читайте договор! Потому что это самое важное изобретение в истории человечества. Договор позволяет изложить на бумаге все причины, по которым люди не доверяют друг другу.