В Беларуси задержали мошенников, которые 4 года торговали «намибийскими» алмазами

Новости Беларуси. Преступную группу создал 51-летний житель Гродненской области. И у каждого участника была своя роль. Казалось, все было продумано до мелочей.

Команда из трех менеджеров уверяла потенциальных покупателей в очевидной выгоде приобретения редких африканских алмазов. Свой авторитет мужчины подкрепляли легендой о том, что когда-то в прошлом члены группировки работали в консульстве Беларуси в Республике Намибия.

Следственный комитет Республики Беларусь:

Злоумышленники распространяли ложные сведения о работе в прошлом в консульстве Республики Беларусь в Республике Намибия и наличии связей с лицами, занимающимися добычей и продажей алмазов в этом африканском государстве. Для тех же, кто сомневался в правдивости информации и не спешил отдавать всю сумму денег на покупку алмазов, мошенники организовывали поездки в Республику Намибия, где демонстрировали приобретенные якобы за переданные им средства «алмазы». В последующем, дабы отвести от себя подозрения и создать видимость исполнения со своей стороны всех договорных обязательств в полном объеме, злоумышленники обвиняли потерпевших в нарушении тех или иных договоренностей, достигнутых между сторонами.