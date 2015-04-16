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В Беларуси задержали мошенников, которые 4 года торговали «намибийскими» алмазами

16 апреля 2015 14:09
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Новости Беларуси. Преступную группу создал 51-летний житель Гродненской области. И у каждого участника была своя роль. Казалось, все было продумано до мелочей.

Команда из трех менеджеров уверяла потенциальных покупателей в очевидной выгоде приобретения редких африканских алмазов. Свой авторитет мужчины подкрепляли легендой о том, что когда-то в прошлом члены группировки работали в консульстве Беларуси в Республике Намибия.

Следственный комитет Республики Беларусь:
Злоумышленники распространяли ложные сведения о работе в прошлом в консульстве Республики Беларусь в Республике Намибия и наличии связей с лицами, занимающимися добычей и продажей алмазов в этом африканском государстве. Для тех же, кто сомневался в правдивости информации и не спешил отдавать всю сумму денег на покупку алмазов, мошенники организовывали поездки в Республику Намибия, где демонстрировали приобретенные якобы за переданные им средства «алмазы». В последующем, дабы отвести от себя подозрения и создать видимость исполнения со своей стороны всех договорных обязательств в полном объеме, злоумышленники обвиняли потерпевших в нарушении тех или иных договоренностей, достигнутых между сторонами. 

В Беларуси задержали мошенников, которые 4 года торговали «намибийскими» алмазами -1

Известно, что наименьшая сумма сделки составила 80 тысяч долларов США. В последующем покупателям не возвращали ни деньги, ни товар. Более того, злоумышленники обвиняли потерпевших в нарушении договоренностей, чтобы таким образом самим не выполнять обязательства.

По такой схеме группа действовала с 2011 по 2014 годы.

В настоящее время по уголовному делу задержан организатор и двое его соучастников. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мера пресечения - заключение под стражу.

Следствие не исключает, что жертв мошенников и сумма ущерба, причиненного ими, может быть гораздо больше, поэтому просит всех, кто располагает информацией о противоправной деятельности обвиняемых, обратиться по телефону 8-017-389-50-02.

# общество # Мошенничество # Юлия Гончарова

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