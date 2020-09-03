Прямой эфир

Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения

03 сентября 2020 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Газификация агрогородков и деревень продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственная программа уже охватила более 3 тысяч населенных пунктов.

Так, в Белыничах после реконструкции открылась станция газоснабжения.

Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения-1

Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения-3

Здесь внедрили новейшие энергоэффективные технологии, которые позволят значительно снизить потребление энергоресурсов и затрат на них. Благодаря «умной базе» можно не только контролировать процессы потребления ресурсов, но и удаленно управлять ими.

Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения-6

Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:
Министерству энергетики необходима сбалансированность интересов всех наших производителей энергоресурсов. Сегодня для нас такой оптимум баланса, когда мы используем местные топливно-энергетические ресурсы, газ, когда мы используем электроэнергию, которую будет производить атомная электростанция, во всех отраслях нашей промышленности. И мы, конечно, эту задачу решаем комплексно. Здесь для конечного потребителя должна быть прежде всего надежность, бесперебойность и доступность этих энергоресурсов по всем своим характеристикам.

Управлять потреблением ресурсов можно даже удалённо. В Белыничах после реконструкции открыли станцию газоснабжения-9

Станция газоснабжения оборудована также новыми гаражами и заправками. Объект будет обслуживать более 10 тысяч человек.

# Государственная политика в области энергетики # общество # Ольга Прудникова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома
03 сентября 2020 06:53

«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома

«Не дадим развалить страну». Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги 3 сентября
03 сентября 2020 06:38

«Не дадим развалить страну». Где и когда в Беларуси пройдут мирные митинги 3 сентября

Миллион тонн зерна намолотили хозяйства Витебской области. На севере Беларуси уже обработали более 90 % площадей
02 сентября 2020 19:42

Миллион тонн зерна намолотили хозяйства Витебской области. На севере Беларуси уже обработали более 90 % площадей