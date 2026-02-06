В фокусе – болевые точки страны! О чём говорили на большом совещании у Лукашенко?
Экономика в современных непростых условиях требует точных решений и жесткой ответственности – за каждое предприятие, за каждый рубль и в конечном счете за благополучие людей. Именно с этой позиции 6 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе – ключевые болевые точки: от финансового оздоровления предприятий и выплаты зарплат до дисциплины в сельском хозяйстве, энергосбережения и защиты здоровья нации.
Одной из центральных тем стала работа антикризисных управляющих – института, который был усилен новым законом об урегулировании неплатежеспособности. Президент напомнил: ставка сделана не на банкротство, а на сохранение предприятий и рабочих мест. Особый акцент – на персональной ответственности и реальном контроле за оздоровление проблемных хозяйств, без формализма и отчетов «для галочки».
Жесткую оценку глава государства дал и ситуации с падежом скота. Даже в благополучных регионах показатели растут, а значит, это системные сбои. Здесь, подчеркнул Президент, оправданий быть не может: за цифрами прямые потери экономики.
Отдельный разговор о рациональном использовании ресурсов. Корректировка режима уличного освещения, как отметил Александр Лукашенко, дает стране экономию, сопоставимую со строительством агрообъектов или повышением пенсий. Поручение простое, но принципиальное – навести порядок и считать каждую минуту света.
Без компромиссов и в социальном блоке. Невыплата заработной платы недопустима, а защита работников должна быть обеспечена на всех уровнях. В приоритете и здоровье людей, особенно молодежи. Речь в данном случае о наведении жесткого порядка на рынке электронных сигарет. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности этих устройств.
В целом совещание в очередной раз показало: в центре внимания главы государства не абстрактные показатели, а конкретные решения, где экономия, дисциплина и ответственность напрямую связаны с качеством жизни в стране.
Алена Сырова продолжит тему.
Обсуждение возможных существенных изменений в сферах, которые напрямую касаются жизни каждого белоруса, не редкое мероприятие в графике главы государства. Как правило, проходят они в широком составе руководства Совмина. Сегодня к ним присоединились и губернаторы. Во-первых, потому, что три из трех тем, очевидно, затрагиваются интересы жителей регионов, а значит, на местах может быть виднее, а во-вторых… на столе у Александра Лукашенко виднелись свежие сводки по падежу скота. Но обо всем по порядку.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во-первых, Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает. И самое главное – зачем оно нам. Какой эффект мы получили от этих самых антикризисных управляющих?
Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Читайте здесь.
И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.
– Вейп.
– Ты что, куришь?
– Нет, вник в вопрос.
Понятная система «заработал-получил» сбоит. Иначе с чего бы на таком высоком уровне уделять внимание вопросам зарплат?!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы. Как они увязаны с проектом указа, который вы предлагаете? Подробности.
В уязвимом положении чаще других оказываются те, кто работают по гражданско-правовым договорам, в частности по договорам подряда. В последние несколько лет в Беларуси действует система, согласно которой работник, не получивший зарплату, может обратиться в Департамент госинспекции труда (а не как раньше, самостоятельно бегать по инстанциям, судам) и уже специальные люди с полномочиями запросят у нанимателя нужные документы, при необходимости потребуют выплаты. Эффект заметен. Всего две цифры: за время действия указа восстановлены права 26 тыс. человек на сумму 68 миллионов белорусских рублей. Следующий шаг – введение допзащиты.
Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Мы видим тенденцию к увеличению обращений граждан в Департамент госинспекции труда по вопросам необеспечения выплаты вознаграждения в результате таких договоров. Соответственно, назрела необходимость регулировать и в рамках гражданско-правых договоров вопросы невыплаты вознаграждений по аналогии, как и невыплаты заработной платы. Вот это предложение рассматривается. Также практика показала, что отдельные недобросовестные юридические лица злоупотребляли нормами указа в плане того, что сами заявляли в органы Департамента о том, что они не могут своевременно обеспечить выплату заработной платы, хотя при этом имели на то возможности. Тем самым уходили от ответственности в форме штрафа за несвоевременное обеспечение. Эти нормы мы тоже подкорректировали. Сегодня Президентом были поддержаны эти предложения. В любом случае, даже если само юридическое лицо сообщит о фактах несвоевременности, оно будет все равно привлечено к административной ответственности.
Можно предположить, решение по этому вопросу принимали быстрее, чем по двум другим. Потому что даже публично на истории с антикризисным управляющим застряли. Интуитивно будто бы понятно, чем эти люди занимаются, на практике же... Схема действительно сложная. Да и, помимо вывода предприятия из кризиса, некоторые из них умудряются злоупотреблять и нарушать законодательство. Не порядок. Пока.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Юрий Адамович, если просто говорить, есть предприятие, работало, работало, доработалось до того, что дальше не то что в расширенное воспроизводство, как у нас, у экономистов, простое производство не могут осуществлять. Это предприятие у Кухарева, в Минске, допустим, много, у какого-то главы администрации района. И мы сегодня думаем – а что с ним делать? А иногда не думаем. Ну, допустим, думаем. Пришли к выводу, что туда, на это предприятие, чтобы оно дальше работало, мы же не заинтересованы, власть, в том, чтобы предприятие уничтожено было. Мы направляем некоего представителя власти. Чеботаря, допустим. Представителя направили. В закон это мы записали. Чеботарь туда, когда у него есть время или устал, чтобы как-то разгрузиться, когда-то съездил, когда не съездил. Он же представитель, а не директор. Встает вопрос. Я не управляющий, я не директор. Я непосредственно за это не отвечаю.
Как рассказал министр экономики, те самые управляющие – это специально обученные на базе БНТУ и не единожды подтверждающие и повышающие свою квалификацию люди. У них есть своя градация по категориям от А до С. По степени сложности и компетенций. Работать они должны в тесной связке с местными властями. Как именно, еще предстоит скорректировать.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
За два года работы закона в новой редакции мы посмотрели, практика показала, что во многом управляющие, антикризисные управляющие, к ним появились вопросы со стороны различных органов, и контролирующих, в том числе и нашего Министерства, где-то злоупотребление, нарушение законодательства. Поэтому этот вопрос и был вынесен сегодня на рассмотрение у главы государства для того, чтобы, первое, навести порядок, и второе – выработать четкие, понятные требования к таким управляющим. И с помощью местных властей приводить предприятия в порядок. Крайний случай – это ликвидация предприятий. И здесь самое главное – это удовлетворение требований, прежде всего по заработной плате, перед бюджетом. Это святое. И, конечно, на это мы тоже будем смотреть, когда будем вносить предложения по проекту закона.
По сути, антикризисный управляющий должен работать на каждом проблемном предприятии. Глава государства все предпочитает разбирать на конкретных примерах. Так, сегодня зашла речь о небезызвестном «Городце». Читайте здесь.
И плавно вышли на резкий разговор о падеже скота. Тема все еще на повестке. И как бы ни убеждали Президента, что ситуацию исправят, обычная логика подсказывает, что нет…
«Или меня не слышите, или вы устали от работы». Президент – губернаторам о проблеме падежа скота. Подробности.
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