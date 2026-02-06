В фокусе – болевые точки страны! О чём говорили на большом совещании у Лукашенко?

Экономика в современных непростых условиях требует точных решений и жесткой ответственности – за каждое предприятие, за каждый рубль и в конечном счете за благополучие людей. Именно с этой позиции 6 февраля Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе – ключевые болевые точки: от финансового оздоровления предприятий и выплаты зарплат до дисциплины в сельском хозяйстве, энергосбережения и защиты здоровья нации. Одной из центральных тем стала работа антикризисных управляющих – института, который был усилен новым законом об урегулировании неплатежеспособности. Президент напомнил: ставка сделана не на банкротство, а на сохранение предприятий и рабочих мест. Особый акцент – на персональной ответственности и реальном контроле за оздоровление проблемных хозяйств, без формализма и отчетов «для галочки». Жесткую оценку глава государства дал и ситуации с падежом скота. Даже в благополучных регионах показатели растут, а значит, это системные сбои. Здесь, подчеркнул Президент, оправданий быть не может: за цифрами прямые потери экономики. Отдельный разговор о рациональном использовании ресурсов. Корректировка режима уличного освещения, как отметил Александр Лукашенко, дает стране экономию, сопоставимую со строительством агрообъектов или повышением пенсий. Поручение простое, но принципиальное – навести порядок и считать каждую минуту света. Без компромиссов и в социальном блоке. Невыплата заработной платы недопустима, а защита работников должна быть обеспечена на всех уровнях. В приоритете и здоровье людей, особенно молодежи. Речь в данном случае о наведении жесткого порядка на рынке электронных сигарет. Медики бьют тревогу из-за растущей популярности этих устройств. В целом совещание в очередной раз показало: в центре внимания главы государства не абстрактные показатели, а конкретные решения, где экономия, дисциплина и ответственность напрямую связаны с качеством жизни в стране. Алена Сырова продолжит тему.

Обсуждение возможных существенных изменений в сферах, которые напрямую касаются жизни каждого белоруса, не редкое мероприятие в графике главы государства. Как правило, проходят они в широком составе руководства Совмина. Сегодня к ним присоединились и губернаторы. Во-первых, потому, что три из трех тем, очевидно, затрагиваются интересы жителей регионов, а значит, на местах может быть виднее, а во-вторых… на столе у Александра Лукашенко виднелись свежие сводки по падежу скота. Но обо всем по порядку. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, Институт управляющих. Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает. И самое главное – зачем оно нам. Какой эффект мы получили от этих самых антикризисных управляющих? Вторая тема сегодняшнего разговора – заработная плата и вознаграждение. Читайте здесь. И третья тема – нетабачные изделия. Какие-то новые системы курения.

– Вейп.

– Ты что, куришь?

– Нет, вник в вопрос. Понятная система «заработал-получил» сбоит. Иначе с чего бы на таком высоком уровне уделять внимание вопросам зарплат?! Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как меня информировали, в парламент внесены инициативы, предусматривающие усиление мер ответственности за невыплату заработной платы. Как они увязаны с проектом указа, который вы предлагаете? Подробности. В уязвимом положении чаще других оказываются те, кто работают по гражданско-правовым договорам, в частности по договорам подряда. В последние несколько лет в Беларуси действует система, согласно которой работник, не получивший зарплату, может обратиться в Департамент госинспекции труда (а не как раньше, самостоятельно бегать по инстанциям, судам) и уже специальные люди с полномочиями запросят у нанимателя нужные документы, при необходимости потребуют выплаты. Эффект заметен. Всего две цифры: за время действия указа восстановлены права 26 тыс. человек на сумму 68 миллионов белорусских рублей. Следующий шаг – введение допзащиты.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Мы видим тенденцию к увеличению обращений граждан в Департамент госинспекции труда по вопросам необеспечения выплаты вознаграждения в результате таких договоров. Соответственно, назрела необходимость регулировать и в рамках гражданско-правых договоров вопросы невыплаты вознаграждений по аналогии, как и невыплаты заработной платы. Вот это предложение рассматривается. Также практика показала, что отдельные недобросовестные юридические лица злоупотребляли нормами указа в плане того, что сами заявляли в органы Департамента о том, что они не могут своевременно обеспечить выплату заработной платы, хотя при этом имели на то возможности. Тем самым уходили от ответственности в форме штрафа за несвоевременное обеспечение. Эти нормы мы тоже подкорректировали. Сегодня Президентом были поддержаны эти предложения. В любом случае, даже если само юридическое лицо сообщит о фактах несвоевременности, оно будет все равно привлечено к административной ответственности. Можно предположить, решение по этому вопросу принимали быстрее, чем по двум другим. Потому что даже публично на истории с антикризисным управляющим застряли. Интуитивно будто бы понятно, чем эти люди занимаются, на практике же... Схема действительно сложная. Да и, помимо вывода предприятия из кризиса, некоторые из них умудряются злоупотреблять и нарушать законодательство. Не порядок. Пока.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Юрий Адамович, если просто говорить, есть предприятие, работало, работало, доработалось до того, что дальше не то что в расширенное воспроизводство, как у нас, у экономистов, простое производство не могут осуществлять. Это предприятие у Кухарева, в Минске, допустим, много, у какого-то главы администрации района. И мы сегодня думаем – а что с ним делать? А иногда не думаем. Ну, допустим, думаем. Пришли к выводу, что туда, на это предприятие, чтобы оно дальше работало, мы же не заинтересованы, власть, в том, чтобы предприятие уничтожено было. Мы направляем некоего представителя власти. Чеботаря, допустим. Представителя направили. В закон это мы записали. Чеботарь туда, когда у него есть время или устал, чтобы как-то разгрузиться, когда-то съездил, когда не съездил. Он же представитель, а не директор. Встает вопрос. Я не управляющий, я не директор. Я непосредственно за это не отвечаю. Как рассказал министр экономики, те самые управляющие – это специально обученные на базе БНТУ и не единожды подтверждающие и повышающие свою квалификацию люди. У них есть своя градация по категориям от А до С. По степени сложности и компетенций. Работать они должны в тесной связке с местными властями. Как именно, еще предстоит скорректировать.