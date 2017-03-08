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Скорость, красота и нежность: в Минске состоялся легкоатлетический забег Beauty run

08 марта 2017 10:43
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Новости Беларуси. На финише их встречали медалями и цветами. Две тысячи подарков вручили в Минске участницам праздничного легкоатлетического забега. Центр столицы 8 марта принадлежал только женщинам.

Сочетание скорости и красоты, напористости и нежности сразило наповал многочисленных болельщиков. Среди них дети и мужья, те, кто в этот день доказал: весна – праздник улыбок, задора и здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Наши женщины позитивны, наши женщины прекрасны, наши женщины спортивны. Помимо минчанок сегодня бегут представительницы 36 населенных пунктов не только страны, но и из Европы. Мы рады, что спорт популярен в выходной день.

Продолжительность дистанции участницы выбирали сами. Отрезки в 2 и 5 километров многие преодолели не без усталости. Забег прошел при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси.

# общество # 8 Марта # Вадим Девятовский

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