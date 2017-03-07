Спелеопещера, 4 бассейна и современное оборудование: новая детская поликлиника открылась в Минске

Новости Беларуси. Спелеопещера, 4 бассейна и современное оборудование. В столичном микрорайоне Брилевичи торжественно открылась новая детская поликлиника. Планируется, что здесь будут обслуживаться около 14 тысяч маленьких пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже через несколько дней здесь начнут принимать первых пациентов. Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Современное здание построили буквально за четыре года. Два педиатрических отделения, стоматологическое, клиника диагностической лаборатории, зал лечебной физкультуры и фитобар. Первый полезный коктейль «отведал» и председатель Мингорисполкома.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Поликлиника нужная, микрорайон растущий. 14 тысяч человек, маленьких минчан, которые будут обслуживаться здесь, о многом говорит. Пешеходная доступность метро. Я считаю, что это позволит развиваться району, позволит получать качественную медицинскую помощь.

Кроме кабинетов профильных специалистов в поликлинике есть и своего рода плавательный комплекс – четыре бассейна для пациентов разных возрастов.

Вот это спелеокмната. Здесь будет проходить лечение и реабилитация пациентов с заболеванием органов дыхания. Одновременно здесь могут находиться 10 детей. А сеанс длится около 25 минут.

Занимать «живую» очередь в поликлинике в самую рань не придется. Для удобства есть электронная. Также заказать талон к врачу можно и через интернет. Оснащение в целом самое современное. Потому здесь и планируют создать центр коллективного пользования, то есть на прием к врачу могут попасть и жители других районов города.

Анна Котова, главный врач УЗ «6-я городская детская поликлиника»:

С учетом наших возможностей, площадей, оснащения, будем прорабатывать это направление, чтобы определить, какой вид медицинской помощи нам развивать, акцент в каком направлении нам делать.

Обеспечить медицинское обслуживание шаговой доступности планируют и в других районах столицы. Это предусмотрено пятилетней программой развития здравоохранения. К примеру, новые поликлиники появятся в микрорайонах Лошица, Сухарево, Восток. Сейчас как раз ведется их проектирование.