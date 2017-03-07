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Автомобильные пробки, грязная дорога и «быстрый» светофор: новости Минска за 7 марта

07 марта 2017 17:48
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Новости Беларуси. После обеда дождь наконец-то прекратился, однако Минск застрял в предпраздничных пробках. Дежурный по городу Григорий Азаренок 7 марта на себе испытал все прелести передвижения по столичным улицам накануне 8 Марта, да еще под проливным дождем.

На протяжении дня столица была заполнена пробками. Утром значительные заторы вызвал ливень. В 10 утра пробки оценивались в 6 баллов. Такого затрудненного движения в городе не было со времен сильных снегопадов. На некоторых участках дорог скорость движения не превышала трех километров в час, а больше всего проблем у водителей возникало в центре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во второй половине дня дождь закончился, но пробки продолжились из-за сокращенного рабочего дня и предпраздничной суеты. Затоплений удалось избежать, так как столичные коммунальщики тщательно подготовили ливневку.

Юрий Субботин, директор ГП «Горремливнесток»:
К дождям канализация всегда готова. Вопрос возникает только с дождеприемными решетками. Когда мусором, пленками, пакетами забивается сверху, дождеприемный колодец не может принимать воду.

Есть в мегаполисе такие места, перейти которые можно только в высоких сапогах. Например, чтобы попасть с улицы Курчатова на улицу Ландера нужно пройти по такой дороге.

Зевать не приходится. На улице Макаенка на одном из светофоров зеленый свет горит всего лишь 7 секунд.

Точно такие же светофоры находятся рядом, на перекрестке с Парниковой. Дорога неширокая и быстрым шагом успеть перейти можно. Но рядом находятся поликлиника, школа и колледж, поэтому часто здесь переходят дети и пенсионеры, для которых 7 секунд явно недостаточно.

# общество # Пробки # Юрий Субботин

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