Скорость 300 км/ч всего в метре от земли: летчики впервые в истории синхронно пролетели сквозь здание

Новости Великобритании. Первый в истории синхронный пролет через здание совершили британские летчики.

Профессиональные пилоты Пол Боном и Стив Джонс пролетели через ангар, в котором обслуживаются легкомоторные самолёты. Скорость при этом составляла почти 300 километров. Еще одна примечательная особенность этого рекорда – полет был совершен всего в метре от земли и примерно при таком же расстоянии между крыльями самолётов.



После головокружительного маневра, уже на земле, пилоты делятся впечатлениями: «Мы живы! Значит, все прошло хорошо», «Я чувствовал, что чертовски рискую своей жизнью… Но было весело».

Оценить профессионализм летчиков можно благодаря ролику, опубликованного на YouTube.

Останавливаться на достигнутом эти мужчины не собираются. Следующее испытание – совместный полет под Триумфальной аркой в Париже.



