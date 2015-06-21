Прямой эфир

Скорость 300 км/ч всего в метре от земли: летчики впервые в истории синхронно пролетели сквозь здание

21 июня 2015 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Первый в истории синхронный пролет через здание совершили британские летчики.

Профессиональные пилоты Пол Боном и Стив Джонс пролетели через ангар, в котором обслуживаются легкомоторные самолёты. Скорость при этом составляла почти 300 километров. Еще одна примечательная особенность этого рекорда – полет был совершен всего в метре от земли и примерно при таком же расстоянии между крыльями самолётов.

После головокружительного маневра, уже на земле, пилоты делятся впечатлениями: «Мы живы! Значит, все прошло хорошо», «Я чувствовал, что чертовски рискую своей жизнью… Но было весело».

Оценить профессионализм летчиков можно благодаря ролику, опубликованного на YouTube.

Останавливаться на достигнутом эти мужчины не собираются. Следующее испытание – совместный полет под Триумфальной аркой в Париже.

 

# общество # Рекорды

Другие новости рубрики

Все новости
День медика в Беларуси: профессиональная и личная история Евгении Окуневич, завотделением педиатрии поликлиники Стародорожской ЦРБ
21 июня 2015 16:06

День медика в Беларуси: профессиональная и личная история Евгении Окуневич, завотделением педиатрии поликлиники Стародорожской ЦРБ

В ночь на 22 июня сильные ливни накроют Беларусь
21 июня 2015 15:50

В ночь на 22 июня сильные ливни накроют Беларусь

День медработника отмечают сегодня – в третье воскресенье июня
21 июня 2015 14:07

День медработника отмечают сегодня – в третье воскресенье июня