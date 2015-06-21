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День медика в Беларуси: профессиональная и личная история Евгении Окуневич, завотделением педиатрии поликлиники Стародорожской ЦРБ

21 июня 2015 16:06
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Новости Беларуси. Они держат руку на пульсе нашего здоровья. 21 июня профессиональный праздник отмечают медики страны. Сегодня в программе «Центральный регион» на СТВ мы расскажем о настоящем народном докторе – заведующей педиатрическим отделением поликлиники Стародорожской центральной районной больницы Евгении Окуневич, которая в профессии уже более полувека.

Евгения Окуневич – пример профессионального долголетия и безмерной любви к детям. За каждого ребенка она беспокоится, как за родного. Ужасная трагедия лишила врача собственной малышки. Годовалая девочка погибла в дорожной аварии. Сама же Евгения Софронова перенесла несколько сложных операций на позвоночнике, но осталась жива. Для того, чтобы продолжить служение во имя других детей. 

# общество # Медицина # Евгения Окуневич

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