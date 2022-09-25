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Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто

25 сентября 2022 17:03
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Новости Беларуси. Тренд на экологичность поддерживают сами автопроизводители. Электрокарам зеленый свет и льготные условия. Но разогнаться на полную пока проблематично. Автомобильная сфера вошла в серьезную зону турбулентности, и когда эта черная полоса закончится, точно неизвестно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Пандемия, санкции, дефицит комплектующих, разорванные логистические цепочки – одним словом, время пристегнуть ремни безопасности. Как на эти составляющие реагирует белорусское машиностроение, и что делать, чтобы не остаться на обочине прогресса?

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Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто-1

Не без нюансов в нынешних условиях турбулентности в работе совместного белорусско-китайского автопроизводителя. Но если партнеры надежные, то решение находят быстрее. Так, в логистике уже отлажены новые маршруты: поставки машинокомплектов и запчастей переориентировали с литовского порта на железную дорогу и морские пути через Россию.

Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто-4

Пять лет назад предприятие стартовало. Александр Лукашенко тогда нажал кнопку сборочного конвейера. За это время выпустили более 100 тысяч авто. И треть отечественный производитель продал на внутренний рынок.

Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто-7

Геннадий Свидерский, генеральный директор предприятия «БелДжи»:
Если раньше, в прошлом году, мы имели 18 % долю рынка белорусского. То в этом году, последние три месяца, мы уже имеем около 33 % доли рынка. Около 80 % продукции экспортируется. В Российской Федерации тоже есть хорошая динамика продаж.

Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто-10

Не исключено, что просевшие ниши и сегменты на соседних рынках займут совсем скоро и расширят линейку моделей. Ведь службы такси, которые так уверенно хотят завоевать пассажирский приоритет, уже задумались, где взять седаны. И не прочь сделать предложение белорусским предприятиям. На обновление автопарка сервису ежегодно нужно 50 000 автомобилей.

Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто-13

Геннадий Свидерский:
Уже вопрос седана, бюджетного седана, становится более экономически выгодным.

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# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Геннадий Свидерский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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