Скоро таксисты пересядут на Geely. Белорусско-китайское производство занимает 33% на рынке авто

Новости Беларуси. Тренд на экологичность поддерживают сами автопроизводители. Электрокарам зеленый свет и льготные условия. Но разогнаться на полную пока проблематично. Автомобильная сфера вошла в серьезную зону турбулентности, и когда эта черная полоса закончится, точно неизвестно, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Пандемия, санкции, дефицит комплектующих, разорванные логистические цепочки – одним словом, время пристегнуть ремни безопасности. Как на эти составляющие реагирует белорусское машиностроение, и что делать, чтобы не остаться на обочине прогресса? «Не на несколько сотен долларов, а несколько тысяч долларов разницы». Россияне едут за машинами в Беларусь.

Не без нюансов в нынешних условиях турбулентности в работе совместного белорусско-китайского автопроизводителя. Но если партнеры надежные, то решение находят быстрее. Так, в логистике уже отлажены новые маршруты: поставки машинокомплектов и запчастей переориентировали с литовского порта на железную дорогу и морские пути через Россию.

Пять лет назад предприятие стартовало. Александр Лукашенко тогда нажал кнопку сборочного конвейера. За это время выпустили более 100 тысяч авто. И треть отечественный производитель продал на внутренний рынок.

Геннадий Свидерский, генеральный директор предприятия «БелДжи»:

Если раньше, в прошлом году, мы имели 18 % долю рынка белорусского. То в этом году, последние три месяца, мы уже имеем около 33 % доли рынка. Около 80 % продукции экспортируется. В Российской Федерации тоже есть хорошая динамика продаж.

Не исключено, что просевшие ниши и сегменты на соседних рынках займут совсем скоро и расширят линейку моделей. Ведь службы такси, которые так уверенно хотят завоевать пассажирский приоритет, уже задумались, где взять седаны. И не прочь сделать предложение белорусским предприятиям. На обновление автопарка сервису ежегодно нужно 50 000 автомобилей.