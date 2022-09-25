Изнурительный бег, дымовая завеса и рукопашный бой. На что готовы пойти бойцы, чтобы получить краповый берет?
Новости Беларуси. Насколько мы можем быть спокойны за свои безопасность и обороноспособность страны? В Беларуси прошли испытания на право ношения крапового берета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экзамен такой сложности, что бойцы готовятся к нему несколько лет. Но далеко не все в итоге доходят до конца. Всего лишь треть получает желаемый берет.
Наш корреспондент Юлия Артюх прошла экзамен вместе с отрядом спецназа.
Юлия Артюх, корреспондент:
Сегодня я снова в форме и в берцах. И не зря. Так как в легендарной 32-ке проходит квалификационное испытание на право ношения крапового берета. Лучшая пара к выполнению боевой задачи готова!
После жесткой полосы препятствий испытания еще не закончились. Сейчас у нас так называемый гладкий бег. Это бег без препятствий до следующего испытания.
Это просто нереально. Конечно, я не была готова к прохождению таких сложных испытаний. Да и что скрывать, парни тоже к ним тщательно готовятся, чтобы заработать свой заветный берет кровью и потом. Этот элемент мне не покорился, буду передвигаться на следующий.
Пробежав два километра по этому непроходимому полю, по вспаханной земле, мы выходим на следующую точку. Я не знаю, сколько надо иметь сил, выносливости, терпения и мужества, как надо перебарывать себя, чтобы пройти это все.
Дышать очень сложно. Эти испытания под силу пройти только настоящим мужчинам. Итак, за плечами восемь километров пройденных лесов, дорог, полей. И это еще не завершающий этап.
Юлия Артюх:
Я не могу пройти. Сейчас надо проползти здесь. Устраивают дымовую завесу. И надо надеть противогаз опять, при этом еще держать автомат. У нас начинается третий этап – это стрельба. И четвертый этап на сегодня уже крайний – это рукопашный бой.
– Краповый берет, он что дает?
Назар Фадеев, военнослужащий в/ч 3214:
Дает незабываемые эмоции, уверенность в себе. То самое чувство, что ты действительно достоин его, потому что это непростое дело. Я считаю, что у каждого парня, который работает в этой сфере, он должен мечтать о таком. Он должен идти к этой цели, несмотря на то, что в первый раз не получилось, второй раз. Он должен идти, идти и идти.
– Ты в первый раз пришел на сдачу? Что для тебя краповый берет?
Алексей Опря, курсант Военной академии РБ:
Да. Это жизнь. Сдав на краповый берет, жизнь становится совсем другой. Ты входишь в краповое братство.
Дмитрий Павличенко, председатель Совета ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:
Как будто это было вчера. В 95-м году проходил испытание на право ношения крапового берета. Тогда еще время было такое, что при сдаче на краповый берет как такого квалификационного испытания не было. И мы проводили это под видом проведения тактических занятий по огневой подготовке в полевых условиях.
– А вот молодежь, я имею в виду солдаты-срочники, они идут на эти квалификационные испытания? Они желают получить свой берет?
Дмитрий Павличенко:
Я всегда говорил, что само решение сдачи на краповый берет – это уже поступок, это уже мужество. Потому что знают, какие суровые испытания они будут проходить, что с ними будет во время испытаний. Это самый мужественный поступок. Особенно нам важно, когда сдают на краповый берет военнослужащие срочной службы, потому что это наше будущее.