Изнурительный бег, дымовая завеса и рукопашный бой. На что готовы пойти бойцы, чтобы получить краповый берет?

Новости Беларуси. Насколько мы можем быть спокойны за свои безопасность и обороноспособность страны? В Беларуси прошли испытания на право ношения крапового берета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экзамен такой сложности, что бойцы готовятся к нему несколько лет. Но далеко не все в итоге доходят до конца. Всего лишь треть получает желаемый берет. Наш корреспондент Юлия Артюх прошла экзамен вместе с отрядом спецназа.

Юлия Артюх, корреспондент:

Сегодня я снова в форме и в берцах. И не зря. Так как в легендарной 32-ке проходит квалификационное испытание на право ношения крапового берета. Лучшая пара к выполнению боевой задачи готова!

После жесткой полосы препятствий испытания еще не закончились. Сейчас у нас так называемый гладкий бег. Это бег без препятствий до следующего испытания.

Это просто нереально. Конечно, я не была готова к прохождению таких сложных испытаний. Да и что скрывать, парни тоже к ним тщательно готовятся, чтобы заработать свой заветный берет кровью и потом. Этот элемент мне не покорился, буду передвигаться на следующий.

Пробежав два километра по этому непроходимому полю, по вспаханной земле, мы выходим на следующую точку. Я не знаю, сколько надо иметь сил, выносливости, терпения и мужества, как надо перебарывать себя, чтобы пройти это все.

Дышать очень сложно. Эти испытания под силу пройти только настоящим мужчинам. Итак, за плечами восемь километров пройденных лесов, дорог, полей. И это еще не завершающий этап.

Юлия Артюх:

Я не могу пройти. Сейчас надо проползти здесь. Устраивают дымовую завесу. И надо надеть противогаз опять, при этом еще держать автомат. У нас начинается третий этап – это стрельба. И четвертый этап на сегодня уже крайний – это рукопашный бой.

– Краповый берет, он что дает? Назар Фадеев, военнослужащий в/ч 3214:

Дает незабываемые эмоции, уверенность в себе. То самое чувство, что ты действительно достоин его, потому что это непростое дело. Я считаю, что у каждого парня, который работает в этой сфере, он должен мечтать о таком. Он должен идти к этой цели, несмотря на то, что в первый раз не получилось, второй раз. Он должен идти, идти и идти.

– Ты в первый раз пришел на сдачу? Что для тебя краповый берет? Алексей Опря, курсант Военной академии РБ:

Да. Это жизнь. Сдав на краповый берет, жизнь становится совсем другой. Ты входишь в краповое братство.

Дмитрий Павличенко, председатель Совета ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

Как будто это было вчера. В 95-м году проходил испытание на право ношения крапового берета. Тогда еще время было такое, что при сдаче на краповый берет как такого квалификационного испытания не было. И мы проводили это под видом проведения тактических занятий по огневой подготовке в полевых условиях.

– А вот молодежь, я имею в виду солдаты-срочники, они идут на эти квалификационные испытания? Они желают получить свой берет?